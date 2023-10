«C’est un pays qui m’a ouvert les bras» : Karim Benzema revient sur ses premiers mois en Arabie saoudite

Près de cinq mois après son arrivée à Al-Ittihad, Karim Benzema est revenu sur les raisons qui l’ont convaincu de signer en Arabie saoudite et ses premiers mois passés dans le pays du Golfe.

Il ne regrette pas du tout son choix. Après 14 saisons passées au Real Madrid, Karim Benzema a décidé de quitter le club espagnol l’été dernier et de rejoindre l’Arabie saoudite en signant à Al-Ittihad. Une décision mûrement réfléchie et qu’il assume parfaitement. A 35 ans, l’attaquant français avait envie de s’offrir un nouveau (dernier ?) défi et il s'est laissé convaincre par le pays du Golfe.

«Avec tout ce que j’ai pu avoir et faire au Real Madrid, c’était le moment d’aller voir autre part. Et puis l’Arabie Saoudite, bien avant le football, j’avais envie de venir ici», a confié l’ancien lyonnais à la Ligue saoudienne de football. Il a également été séduit par le projet et souhaitait contribuer à le faire évoluer. «Je me suis dit : "moi aussi j’ai envie de participer et de monter le football saoudien". Voilà pourquoi j’ai décidé de venir ici», a ajouté l’ancien international tricolore (97 sélections).

"I really wanted to be part of the story and to help Saudi football grow" @Benzema discusses his move and start to life in the RSL #yallaRSL pic.twitter.com/67VysqGDMM — Roshn Saudi League (@SPL_EN) October 11, 2023

Le fait que l’Arabie saoudite soit un pays musulman a également pesé dans son choix. «Quand tu voyages à La Mecque, t'es dans le vrai. Pour un musulman, t’es dans le vrai. C’est ce qu’il faut faire, tu te sens bien et pur. C’est exceptionnel. Je le souhaite à tous les musulmans d’y aller un jour parce que c’est là-bas qu'il y a la vérité», a confié Karim Benzema, qui s’est bien adapté à sa nouvelle vie et son nouvel environnement. Aussi bien sur le terrain qu’en dehors.

«Je suis très heureux, sur le terrain et en dehors. C’est un pays qui m’a ouvert les bras. Je ressens l’amour des gens. Forcément cela va me rendre heureux et j’essaye de leur rendre sur le terrain», a confié l’attaquant, auteur de trois buts et deux passes décisives en sept rencontres de Saudi Pro League et qui s’est dit «surpris du niveau de football».

Après les 9 premières journées, Al-Ittihad occupe la 4e place du classement (6 victoires, 1 nul, 2 défaites) à quatre points du leader Al-Hilal et se déplacera sur le terrain d’Al-Taawoun (2e) la semaine prochaine (20 octobre). Avant, Karim Benzema et ses coéquipiers recevront, ce lundi, le club irakien d’Al-Qowa Al-Jawiya en Ligue des champions asiatique.