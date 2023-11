Ligue 1 : Lens enfonce l'OM, première victoire de Lyon, le PSG nouveau leader… ce qu'il faut retenir de la 12e journée

La première victoire de Lyon de la saison, le PSG qui prend les commandes, Lens qui enfonce l'OM… voici ce qu’il faut retenir de la 12e journée de Ligue 1 disputée ce week-end.

Montpellier-Nice : 0-0

Toujours invaincu, Nice a néanmoins a toutefois perdu sa place de leader en concédant un match nul 0-0 à Montpellier vendredi en ouverture de la 12e journée de Ligue 1. Au bout d'une rencontre qui est restée indécise tout du long, l'équipe niçoise peut se satisfaire de ce point car, par deux fois, son gardien polonais Marcin Bulka a été sauvé par ses poteaux. Les Montpelliérains de leur côté se donnent de l'air. Au bout d'une séquence marquée par la rupture de contrat de Mamadou Sakho et les sanctions de la Ligue après le match interrompu devant Clermont le 8 octobre, ils devancent de deux points le barragiste Metz.

Reims-PSG : 0-3

Le PSG a pris les commandes de la Ligue 1 pour la première fois de la saison en s'imposant à Reims (3-0) grâce à un triplé de Kylian Mbappé, samedi. Sonné par sa défaite à l'AC Milan (2-1), mardi en Ligue des champions, le champion de France s'est repris grâce notamment au capitaine des Bleus, qui était passé à côté de son match à San Siro. Avec désormais 177 buts en Ligue 1, Mbappé est tout près du Top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire. Classés neuvièmes ex æquo, l'ancien Suédois de Marseille Gunnar Andersson et Carlos Bianchi, qui a joué... à Reims et au PSG, ont marqué 179 fois en championnat de France.

Le Havre-Monaco : 0-0

Monaco n'a pas suivi le rythme du PSG au Havre, où son attaque, la deuxième meilleure de L1 (25 buts), derrière le PSG (29 buts), est restée muette. Mais l'ASM a échappé au pire: son gardien Philipp Köhn a arrêté au bout du temps additionnel le penalty de Samuel Grandsir (90e+10).

Clermont-Lorient : 1-0

Clermont s'est réveillé, en enregistrant sa deuxième victoire de la saison contre Lorient (1-0), grâce à un penalty du Jamaïcain Shamar Nicholson. Les Auvergnats restent avant-derniers à deux longueurs de leur victime du jour (16e) et deux devant l'OL.

Metz-Nantes : 3-1

Metz a quitté la place de barragiste en s'offrant contre Nantes (3-1) sa première victoire depuis le 16 septembre, avec notamment les premiers buts en Ligue 1 de l'international algérien Kevin van den Kerkhof et de Simon Elisor. Chez les Canaris, Moses Simon a brièvement égalisé mais n'a pas empêché la troisième défaite consécutive de son équipe, aggravée par un nouveau but marqué par le Suédois Joel Asoro.

Lille-Toulouse : 1-1

Lille s'est emparé de la 4e place de la Ligue 1 après son nul à Toulouse (1-1). Un but de Leny Yoro, défenseur de 17 ans, appelé par le sélectionneur des Espoirs Thierry Henry, a permis aux Dogues de doubler Reims. Après leur exploit contre Liverpool (3-2) en Ligue Europa, le TFC a égalisé par leur homme en forme Thijs Dallinga.

Rennes-Lyon : 0-1

Enfin ! Lyon s’est offert sa première victoire de la saison à Rennes (1-0) dimanche. A 11 contre 10 pendant presque tout le match, après l'exclusion dès la 5e minute du défenseur breton Guéla Doué pour une faute sur Nicolas Tagliafico, l'OL a plié sous la domination bretonne mais a fini par s'imposer. Le défenseur central irlandais Jake O'Brien a marqué le but vainqueur, et enfoncé Rennes (13e), qui a perdu quatre de ses cinq derniers matchs de L1. L'OL ne quitte toutefois pas le fond du classement mais revient à quatre points de la place de barragiste, occupée par Lorient, et à cinq du maintien.

Lens-OM : 1-0

Lens a arraché la victoire contre Marseille (1-0) à la dernière minute du temps réglementaire grâce à une tête de Jonathan Gradit, dimanche soir. Légèrement dominateur, Lens s'est imposé au bout d'un match longtemps ennuyeux et remonte à la 6e place du classement, laissant l'OM 10e.

Brest-Strasbourg : reporté