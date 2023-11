Transat Jacques Vabre : Armel Le Cléac'h et Sébastien Josse l'emportent en Ultim

Armel Le Cléac'h et Sébastien Josse ont coupé en vainqueur ce dimanche soir la ligne d'arrivée de la Transat Jacques-Vabre, en Martinique, après 14 jours 10h14'50'' de mer.

Le maxi Banque Populaire XI, barré par les navigateurs Armel Le Cléac'h et Sébastien Josse, a remporté ce dimanche la 16e édition de la Transat Jacques Vabre à Fort-de-France (Martinique) après une course héroïque.

Partis du Havre, à 14.000 km de l'arrivée, Le Cléac'h et son co-skipper sont arrivés à 18h19 (23h19 en France métropolitaine), après 14 jours, 10 heures 14 minutes et 50 secondes de course.

Ils devancent le SVR Lazartigue de François Gabart, qui était attendu quelques heures plus tard en Martinique.