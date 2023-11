Coupe du monde 2026 : pourquoi l’Erythrée s’est-elle retirée des qualifications ?

Dans le groupe du Maroc, de la Zambie ou encore du Congo, l’Érythrée s’est retirée des éliminatoires de la zone Afrique pour la Coupe du monde 2026 .

Si ses chances de qualification étaient minimes, c'est désormais une certitude, elle ne disputera pas la Coupe du monde 2026 au Canada, aux Etats-Unis et au Mexique. Dans le groupe E avec le Maroc, la Zambie, le Congo, la Tanzanie et le Niger, l’Erythrée s’est retirée des éliminatoires avant son premier match, initialement prévu, ce jeudi, face aux Lions de l’Atlas à Agadir.

Des craintes de fuites

«La Fifa et la CAF confirment que la Fédération érythréenne de football (ENFF) s’est retirée de la compétition préliminaire de la Coupe du monde 2026. À la suite de ce retrait, le groupe E des qualifications de la CAF sera disputé par les cinq équipes restantes : Maroc, Zambie, Congo, Tanzanie et Niger», ont indiqué la Fifa et la Caf dans un communiqué. Et pour ces cinq équipes, le calendrier des matchs demeure «inchangé».

Cette décision peut paraître surprenante, mais elle émanerait directement du gouvernement, selon le quotidien britannique The Guardian. Alors que l’Érythrée n’a plus disputé le moindre match officiel depuis plus de quatre ans, il aurait fait pression sur la Fédération pour qu’elle se retire par crainte que des joueurs profitent de la sélection, et particulièrement de matchs à l’étranger, pour fuir le pays et le régime autoritaire du président Isaias Afwerki.

Comme lors du dernier match officiel de la sélection érythréenne en 2019, alors que sept joueurs avaient profité d’une rencontre en Ouganda pour s’enfuir. Dix ans plus tôt, ce sont douze joueurs qui avaient pris la fuite après la Coupe de la Cecafa organisée au Kenya.