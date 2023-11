PSG : Mbappé, Ibrahimovic, Cavani… Quel joueur a inscrit le plus de triplé en Ligue 1 ?

Auteur des trois buts lors de la victoire du PSG, samedi, à Reims (0-3), Kylian Mbappé a inscrit son 7e triplé sous le maillot parisien en Ligue 1, égalant Zlatan Ibrahimovic.

Kylian Mbappé a rejoint Zlatan Ibrahimovic. A Reims, samedi, l’attaquant français a marqué les trois buts de la victoire du PSG (0-3), inscrivant son 7e triplé sous le maillot parisien en Ligue 1 (match à 3 buts ou plus). Le premier depuis août 2022 face à Lille. Avec cette performance, le champion du monde 2018, qui avait réussi les trois derniers triplés du PSG en championnat, a égalé le Suédois, auteur lui aussi de sept triplés lors de son passage à Paris (2012-2016).

Et aucun joueur passé par le club de la capitale n’a fait mieux. Kylian Mbappé et Zlatan Ibrahimovic devancent Edinson Cavani et Carlos Bianchi, qui ont inscrit cinq triplés chacun avec le PSG. Au total, 19 joueurs sont parvenus à marquer trois buts ou plus lors d’un match de Ligue 1.

Et parmi eux, il y a Mustapha Dalheb, Neymar, Dominique Rocheteau (2 triplés), Pauleta, Kévin Gameiro, Youri Djorkaeff, Laurent Leroy ou encore Nenê (1 triplé). François M’Pelé est lui le premier joueur du PSG à avoir réussi un triplé en août 1974, contre Angers.