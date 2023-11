Ligue 1 : un nouveau record battu par Kylian Mbappé

Kylian Mbappé a signé ce mardi un nouveau record dans le championnat de France de Ligue 1.

Toujours plus fort. Kylian Mbappé, actuellement avec l’équipe de France pour disputer deux matchs des éliminatoires de l’Euro 2024, est encore entré un peu plus dans l’histoire du football et de la Ligue 1 avec un nouveau record.

En effet, ce mardi 15 novembre, l’attaquant du PSG a été désigné «joueur du mois» par l’UNFP pour ses performances en octobre. Âgé de 24 ans, le natif de Bondy reçoit cette récompense pour la dixième fois de sa carrière. Il est devenu le premier joueur à atteindre cette barre.







8…9…10 ! Le compte est bon !





Pour la 10ᵉ fois, @KMbappe remporte le Trophée UNFP du Joueur du Mois





Inutile de vous dire qu'il est le 1ᵉʳ joueur de l'histoire à atteindre cette barre symbolique !





Félicitations Kylian

Dans l’histoire, Zlatan Ibrahimovic a remporté ce prix à cinq reprises. De leur côté, Javier Pastore et Eden Hazard l’ont été eux quatre fois.

Actuel meilleur buteur du championnat, Kylian Mbappé compte 13 buts en 11 apparitions. En octobre, Kylian Mbappé n’a pas marqué contre Rennes mais a inscrit un but et délivré une passe décisive face à Strasbourg (3-0), et inscrit un doublé contre Brest (3-2). Au classement, il devance son coéquipier Warren Zaïre-Emery et le Russe Aleksandr Golovin de l’AS Monaco.