NBA : Draymond Green écope d’une lourde sanction pour son étranglement sur Rudy Gobert

Le joueur des Warriors habitué de la polémique a été rattrapé par la patrouille. Coupable d’un vilain geste à l’encontre de Rudy Gobert avant le début de match opposant Minnesota à Golden State (104-101) ce mardi, Draymond Green a été suspendu par la NBA ce mercredi pour les cinq prochaines rencontres de son équipe.

Draymond Green put Rudy Gobert in a headlock and was ejected. pic.twitter.com/vsKF826ELq

— No Jumper (@nojumper) November 15, 2023