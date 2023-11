Dakar 2024 : voici le parcours complet de la prochaine édition du rallye raid

Le parcours du Dakar 2024, le célèbre rallye raid qui se déroule en Arabie saoudite depuis 2020, a été dévoilé ce lundi 20 novembre. Le voici.

A un mois et demi du grand départ, le parcours de la 46e édition du Dakar a été révélé ce lundi. Les concurrents devront parcourir 7891 km, dont 4727 km chronométrés.

Le départ aura lieu le vendredi 5 janvier à AlUla via un prologue de 27 km. Au total, 12 étapes pour une fin le vendredi 19 janvier dans la ville de Yanbu, en bord de mer Rouge.

The official route of Dakar 2024!



AlUla - Yanbu



7,891 km (4,727 km of SS)



November 20, 2023