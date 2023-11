«Il a fait trois mois et il a dégagé» : un entraîneur de Ligue 1 critique sévèrement Thierry Henry

Michel Der Zakarian, actuel entraîneur de Montpellier, a vivement critiqué Thierry Henry, sélectionneur de l’équipe de France Espoirs, ce lundi dans une interview.

«Der Zak » s’est fâché. Alors que Thierry Henry avait indiqué que le spectacle en Ligue 1 n’était pas à la hauteur, dans un entretien accordé à Midi-Libre, Michel Der Zakarian, l’entraîneur de Montpellier, Michel Der Zakarian, l’a «recadré» ce lundi.

«Il y a eu 12 buts (en huit matchs) ce week-end et 13 le week-end d'avant, avait-il noté. Est-ce que cela est propre à ces deux week-ends ? Je ne sais pas. Maintenant, je remarque que Nice est deuxième en ayant marqué 13 buts. Est-ce que cela vous surprend ? C'est là, c'est devant vous, avait alors indiqué le nouveau patron des Espoirs. Ça s’est passé avec un Chelsea-Manchester City (4-4), ça marque encore plus. On avait un Rennes-OL et le Lens-OM. Il fallait juste regarder Chelsea-Manchester City.»

De quoi faire bondir l’entraîneur de Montpellier. «Je ne suis pas d’accord avec Thierry Henry, a-t-il indiqué à Midi-Libre. Il a entraîné où ? Il a fait quoi à Monaco ? Il a fait trois mois et il a dégagé. Le mec travaille pour la FFF et critique le football français. C’est une connerie !»

Alors que ses débuts avaient été très bons, avec quatre victoires en autant de rencontres, Thierry Henry a connu un premier accroc en Autriche, vendredi (défaite 2-0). «C’est facile de dénigrer le championnat quand on est entraîneur de l’équipe de France Espoirs. Il a gagné deux fois 4-0 mais contre qui ? Il n’a battu personne, a lâché Der Zakarian. Qu’il gagne 5-0 devant l’Espagne ou l’Italie et je dirai bravo.»