Lionel Messi : des maillots portés par l’Argentin à la Coupe du monde 2022 mis aux enchères pour près de dix millions d’euros

Six maillots portés par Lionel Messi pendant la Coupe du monde 2022 au Qatar vont être mis aux enchères en décembre, a annoncé, ce lundi, la société de vente Sotheby’s. Le lot est estimé à près de 10 millions d’euros.

Avis aux amateurs ! Et aux (riches) fans de Lionel Messi. Un lot de six maillots de l’Argentin seront mis aux enchères en décembre pour un montant estimé à 10 millions de dollars (9,15 millions d’euros).

Ces tuniques ont été portées par le capitaine de l’Albiceleste lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar, où l’équipe d’Argentine a été sacrée pour la 3e fois de son histoire. Et plus précisément, lors des premières périodes des matchs de la phase de groupe contre l’Arabie Saoudite et le Mexique, ainsi que dans les matchs à élimination directe face à l'Australie (8e de finale), les Pays-Bas (quart de finale), la Croatie (demi-finale) et la France en finale.

Six shirts worn by the one-and-only Lionel Messi during the 2022 FIFA World Cup in Qatar are coming to auction at Sotheby’s. This is your chance to own a piece of football history. https://t.co/RIVKdGhBFz pic.twitter.com/19N0rvSMcg

— Sotheby's (@Sothebys) November 20, 2023