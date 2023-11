Boxe : l'anecdote émouvante d'Oleksandr Usyk sur son père et sa médaille d'or olympique

Oleksandr Usyk, qui affrontera Tyson Fury en février 2024 pour l’unification de toutes les ceintures des poids lourds de boxe, s’est confié de manière très émouvante sur son père.

Aux bords des larmes. Dans une longue interview accordée à TNT Sports, publiée il y a quelques jours, le boxeur ukrainien Oleksandr Usyk a évoqué le décès de son père quelques jours seulement après avoir remporté l'or olympique pour l'Ukraine à Londres 2012.

«Il a réussi à me voir devenir champion olympique, mais je ne suis pas arrivé à temps pour lui montrer la médaille d'or, a déclaré Usyk à Steve Bunce. Nous revenions de Londres et j'étais déjà dans une ville d'Ukraine. J'aurais dû partir mais j'attendais l'arrivée d'une grosse voiture. Je voulais l'apporter avec moi et lui montrer quelle voiture cool j'avais. Ma mère m'a appelé à 3 heures du matin et m'a annoncé la nouvelle. Quand je suis arrivé, il gisait déjà dans la boîte en bois (cercueil). J'ai posé mon sac, je lui ai tendu la médaille, je l'ai tenu ainsi avec son bras mort et je suis sorti de la pièce.»

L’invaincu boxeur (21 victoires) a également indiqué que son père était dans ses pensées lorsqu'il a assisté au combat entre Tyson Fury et Francis Ngannou à Riyad. «Quand j'étais parmi ces superstars (Lennox Lewis, Mike Tyson, etc). Je pensais à mon père et j'ai remercié lui, a-t-il lâché. Je savais qu'il me surveillait.»

Oleksandr Usyk et Tyson Fury se rencontreront sur le ring en février prochain. Le vainqueur sera couronné champion du monde incontesté des poids lourds de boxe, pour la première fois depuis Lennox Lewis en 1999. Usyk possède trois ceintures avec les titres WBO, IBF et WBA, tandis que Fury est le champion WBC.