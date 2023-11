Boxe : le pronostic de Mike Tyson pour le combat Tyson Fury-Oleksandr Usyk

Mike Tyson, légende de la boxe anglaise, a livré son pronostic en vue du combat entre Tyson Fury et Oleksandr Usyk en février prochain.

«Iron Mike» a fait son choix. Tyson Fury affrontera Oleksandr Usyk le 17 février 2024 à Riyad (Arabie saoudite). Une unification des ceintures des poids lourds tant attendue et qui passionne tout le monde dont Mike Tyson qui a une petite idée sur le résultat du combat.

«Ça va être un combat intéressant. Je penche pour Tyson Fury, je pense qu’il va juste dominer Usyk, a lâché le champion du monde des lourds dans les années 1980-1990 à Fight Hub TV. Il va l’attraper et le dominer, c’est ce que je pense, je peux me tromper. Les petits gars sont des combats difficiles parce qu’ils sont plus difficiles à atteindre. Ils sont plus petits, ils courent beaucoup et bougent beaucoup. Tyson va avoir besoin de quelques rounds pour se faire à ses mouvements. Mais Usyk est très difficile à affronter, très intelligent, très rapide.»

L’Américain avait entraîné Francis Ngannou pour son premier combat professionnel contre le Gypsy King le 28 octobre dernier.

A noter qu’actuellement, le Britannique est champion WBC alors que l’Ukrainien dispose des titres WBA, IBF, WBO, et IBO. Les deux hommes sont invaincus.