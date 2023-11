PSG-Newcastle, 5e journée de la Ligue des champions : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Le PSG reçoit Newcastle, ce mardi (21h), pour la 5e journée de la phase de groupes de la Ligue des champions. Et ce match pourrait être décisif dans la course à la qualification pour les 8es de finale.

Un rendez-vous capital. Trois semaines après sa défaite sur la pelouse de l’AC Milan (2-1), le club de la capitale reçoit, ce mardi, Newcastle pour la 5e journée de la phase de groupes de la Ligue des champions. Et cette rencontre pourrait s’avérer décisive dans la course à la qualification pour les 8es de finale. Avant la venue des Magpies au Parc des Princes, le champion de France en titre occupe la 2e place de son groupe (6 points) derrière le Borussia Dortmund et devant l’AC Milan (5 points) et le club anglais (4 points).

Et malgré la défaite au match aller (4-1) et à Milan, les hommes de Luis Enrique ont la possibilité de décrocher leur billet pour les 8esde finale, à condition de battre la formation britannique et que, dans le même temps, l’AC Milan ne s’impose pas à domicile contre le Borussia Dortmund. Si ce scénario ne produit pas, Paris jouera sa qualification en Allemagne (13 décembre).

Les Parisiens, qui seront privés de Marquinhos et Warren Zaïre-Emery, ont parfaitement préparé la réception du club anglais avec une large victoire en Ligue 1 contre Monaco (5-2). Mais Newcastle, qui restait sur deux défaites, a aussi impressionné en dominant largement Chelsea à St James’ Park en Premier League (4-1). Kylian Mbappé et ses coéquipiers, revanchards après la claque reçue à l’aller, sont prévenus.

Le programme TV

PSG-Newcastle

5e journée de la phase de groupes de la Ligue des champions

Mardi 28 novembre

A suivre en direct et en intégralité à partir de 21h sur Canal+ Foot