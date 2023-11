PSG : Marquinhos lui aussi forfait contre Monaco et Newcastle

Sorti à la pause, mardi soir, lors du match entre le Brésil et l’Argentine, Marquinhos souffre d'une lésion aux ischio-jambiers droit et ne jouera pas les rencontres face à Monaco et Newcastle.

Un nouveau coup dur pour le PSG. Déjà privé de Warren Zaïre-Emery au moins jusqu’à la fin de l’année 2023, le club de la capitale va également devoir se passer des services de Marquinhos. Touché, mardi soir, lors de la défaite du Brésil contre l’Argentine en éliminatoires à la Coupe du monde 2026 (0-1), le défenseur brésilien a passé des examens à son retour à Paris, qui ont révélé une petite lésion aux ischio-jambiers droit.

En conséquence, il va devoir rester au moins une dizaine de jours en soins et est donc forfait pour la réception de Monaco, ce vendredi, en Ligue 1 mais aussi pour la venue de Newcastle, mardi, en Ligue des champions. Il pourrait aussi manquer le déplacement au Havre dans dix jours en championnat.

Avec son absence, ajoutée à celle de Warren Zaïre-Emery, victime d’une «entorse de gravité moyenne à la cheville droite» avec l'équipe de France, Luis Enrique va devoir repenser sa défense et son milieu de terrain pour au moins ces deux rencontres.

De son côté, Kylian Mbappé, capitaine de l'équipe de France, devrait hériter du brassard comme lors des matchs face à Nice (défaite 2-3) et à Brest (victoire 3-2) durant l'indisponibilité de l'international brésilien.