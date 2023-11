Ligue des champions : Nasser al-Khelaïfi sera-t-il de retour au Parc des Princes pour la venue de Newcastle ?

Opéré du genou à la fin du mois d’octobre, le président du PSG Nasser al-Khelaïfi devrait faire son retour dans les tribunes du Parc des Princes, ce mardi, pour la venue de Newcastle en Ligue des champions.

Le PSG devrait retrouver son président. Nasser al-Khelaïfi est attendu, ce mardi, dans les tribunes du Parc des Princes pour la réception de Newcastle en Ligue des champions après plusieurs semaines de convalescence. Habitué à assister aux matchs de son équipe, à domicile comme à l’extérieur, le président parisien a manqué les six derniers matchs du club de la capitale, dont les deux confrontations contre l’AC Milan.

Ancien joueur de tennis professionnel, il avait été opéré en urgence le mois dernier après une rupture des ligaments croisés survenue lors d'une partie de padel avec Marco Verratti, qui a quitté le PSG début septembre et rejoint Al-Arabi, à Doha (Qatar).

Pendant son absence, Nasser al-Khelaïfi est néanmoins resté très proche du champion du France, regardant les matchs à la télévision et passant du temps au téléphone avec son entraîneur Luis Enrique et son conseiller sportif Luis Campos. Mais il a sûrement hâte de faire son retour, lui qui trépignait d’impatience et faisait «pression» sur son médecin pour sortir.

D’autant que ce match face à la formation anglaise est capital pour Paris. Deuxième de son groupe avec 6 points derrière le Borussia Dortmund (7 points), le PSG pourrait se qualifier pour les 8es de finale en cas de victoire et si, dans le même temps, l’AC Milan ne s’impose pas contre le club allemand. Si ce scénario ne produit pas, tout se jouera dans quinze jours sur la pelouse de Dortmund.