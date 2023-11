NBA : la performance historique de Victor Wembanyama malgré la 12e défaite consécutive des Spurs

Malgré la nouvelle défaite des San Antonio Spurs, dimanche contre Denver (132-120), Victor Wembanyama a établi une nouvelle performance historique.

Il surnage. Victor Wembanyama a réussi un match complet et inscrit 22 points face à Denver, lors de la 12e défaite consécutive des San Antonio Spurs dimanche (132-120) en NBA. Le prodige français de 19 ans a également pris 11 rebonds, délivré 2 passes et réalisé 4 contres et 6 interceptions en 24 minutes.

Les Highlights de Victor Wembanyama face aux Nuggets !





22 points



11 rebonds



6 interceptions



4 contres



Une performance exceptionnelle et même historique puisque selon le San Antonio Express News, aucun joueur n’y était parvenu en moins de trente-cinq minutes dans l’histoire de la prestigieuse ligue américaine.

Comme Olajuwon, Barkley ou encore Harden

Et comme le révèle Basket USA, l’ancien joueur de Boulogne-Levallois, drafté en première position en juin dernier, est également le 11e joueur de l’histoire à compiler 20 points, 10 rebonds, 6 interceptions et 4 contres sur un match après une impressionnante liste : Hakeem Olajuwon, Gerald Wallace, Elvin Hayes, Robert Parish, Charles Barkley, Karl Malone, Marcus Camby, Andrei Kirilenko, Anthony Davis et James Harden.

«J’aime apporter quelque chose de nouveau au jeu et je suis heureux de pouvoir déjà inscrire un petit peu mon nom dans l’histoire, a confié Wembanyama. C’est une bonne sensation. Je suis un étudiant du jeu et ce qui me rend le plus fier, c’est d’avoir la chance de le pousser, de l’améliorer un peu, de le rendre encore meilleur.»

De son côté, Gregg Popovich, le manager des Spurs s’est montré très élogieux. «Il a joué de façon agressive, a pesé sur le match de nombreuses manières, au contre, au scoring, à la passe, a-t-il confié. C'est un joueur altruiste qui oublie vite ses erreurs. Sa défense continue de s'améliorer, à chaque match il apprend, le fonctionnement de la ligue, la façon dont on veut jouer, il s'améliore de façon constante.»