NBA : un joueur de Denver impressionné par la taille des mains de Victor Wembanyama (vidéo)

Jalen Pickett, qui évolue à Denver, a été impressionné par la taille de la main de Victor Wembanyama au moment de saluer le Français avant la rencontre, dimanche soir, face aux Spurs de San Antonio.

Victor Wembanyama impressionne ses adversaires. Avec ses performances sur les parquets, mais pas seulement. Le prodige français, qui a débarqué cet été en NBA, ne laisse pas indifférent en raison de sa taille impressionnante, lui qui mesure 2,24m. Et alors que lui et son équipe des Spurs de San Antonio affrontaient, ce dimanche, les Nuggets de Denver, le meneur de jeu Jalen Pickett, qui ne mesure «que» 1,88 mètres, a été visiblement marqué par la dimension des mains du joueur français.

Jalen Pickett can't believe how big Wemby's hands are





Spurs-Nuggets | Live on the NBA App

https://t.co/VaJ5vTb8eO pic.twitter.com/0A3E0pCXoP

— NBA (@NBA) November 27, 2023