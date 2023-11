Football : bientôt des expulsions temporaires mises en place ?

L’Ifab, l’instance internationale qui régit les lois du jeu, veut expérimenter les exclusions temporaires dans le football, comme elle l’a annoncé ce mardi 28 novembre lors de sa réunion annuelle.

L’International Football Association Board a en effet recommandé la mise à l'essai des exclusions temporaires dans le football professionnel. L’objectif étant de réprimer les divers écarts de conduite des joueurs.

En 2017, elle a validé la mise en pratique d’exclusions temporaires, dans le but d'apaiser d'éventuelles tensions sur le terrain et d'améliorer le fair-play, dans les catégories amateures, de jeunes, de vétérans ou encore pour personnes handicapées, sous réserve d’approbation de chaque fédération nationale et confédération.

Le carton blanc déjà en vigueur depuis 2018

En France, l’expulsion temporaire, à savoir un carton blanc infligé au contrevenant, sommé d'aller se calmer pendant dix minutes, est en vigueur depuis 2018 dans les compétitions amateures. Le football professionnel n'est pour l'heure pas concerné par cette mesure et c'est ce qui pourrait donc changer à l'avenir.

Les membres du conseil d'administration de l'IFAB ont également soutenu une proposition, qui sera mise à l'essai, selon laquelle seul le capitaine de l'équipe pourrait approcher l'arbitre dans certaines situations de jeu. L'ensemble de ces propositions seront examinées lors de l'assemblée générale annuelle de l'instance à Glasgow en mars 2024.

«Lorsque nous nous sommes penchés sur la question des exclusions temporaires - et il est clair que le protocole doit être développé - nous nous sommes intéressés aux écarts de conduite (...) Mais nous avons également évoqué d'autres motifs, notamment les fautes tactiques, a expliqué Mark Bullingham, membre du conseil d'administration de l'IFAB et directeur général de la Fédération anglaise de football. La frustration des supporters est immense, lorsqu'ils voient une contre-attaque prometteuse avortée par une faute tactique. Et la question de savoir si un carton jaune est suffisant pour la sanctionner nous a amené à nous demander si le carton blanc ne devrait pas également être une option.»

Pierluigi Collina, président de la commission des arbitres de la Fifa, qui siège à la sous-commission technique de l'IFAB, a souligné que la mise à l'essai de l'exclusion temporaire dans le foot professionnel pourrait intervenir dès la saison prochaine, sous réserve de l'approbation de l'assemblée générale de l'instance en mars.

«L'essai a été concluant chez les amateurs. Nous parlons maintenant d'un niveau bien plus élevé, hautement professionnel. Nous devons élaborer quelque chose qui fonctionne ou qui soit digne du football de haut niveau», a-t-il exposé.