Ligue des champions : un des arbitres de PSG-Newcastle écarté par l’UEFA

En charge de la VAR, mardi soir, lors du match de Ligue des champions entre le PSG et Newcastle (1-1), Tomasz Kwiatkowski a été écarté par l’UEFA, alors qu’il devait officier, ce mercredi, pour la rencontre entre la Real Sociedad et Salzbourg, selon Mundo Deportivo.

Le pénalty accordé au PSG n’a pas fini de faire parler. D'autant qu'il n’a pas uniquement eu des conséquences sur le résultat du match de Ligue des champions, mardi soir, entre le champion de France et Newcastle (1-1).

Responsable de l’assistance vidéo à l’arbitrage lors de la rencontre, Tomasz Kwiatkowski a été écarté et suspendu par l’UEFA, alors qu’il devait officier, ce mercredi, lors du match entre la Real Sociedad et Salzbourg, selon Mundo Deportivo.

L’arbitre polonais a été remplacé à la dernière minute par l’Allemand Marco Fritz, qui sera en charge de la VAR pour cette confrontation et qui épaulera l’Ukrainien Mykola Balakin. Si les raisons de son remplacement n’ont pas été précisées par l’instance européenne, cette dernière estimerait que l’assistance vidéo à l’arbitrage a commis une erreur lors du match au Parc des Princes sans préciser laquelle.

Mais il pourrait s’agir du pénalty accordé au club de la capitale dans les derniers instants du temps additionnel. Si l’arbitre principal Szymon Marciniak n’avait pas sifflé la main de Tino Livramento sur un centre d’Ousmane Dembélé, il a été invité à revoir les images par la VAR et a finalement désigné le point de pénalty. Et Kylian Mbappé a transformé la sentence pour permettre à Paris d’égaliser et de conserver son destin en main dans la course à la qualification pour les 8es de finale. Les hommes de Luis Enrique joueront leur avenir dans la compétition dans deux semaines sur la pelouse du Borussia Dortmund, où une victoire leur permettrait de valider leur billet.