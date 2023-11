JO 2024 : tout savoir sur la nouvelle phase de vente de billets prévue le 30 novembre

A huit mois du début des JO 2024 à Paris, une nouvelle phase de vente de billets est prévue ce jeudi 30 novembre avec plus de 400.000 nouveaux billets disponibles. Voici tout ce qu’il faut savoir pour se procurer ces précieux sésames.

Quand a lieu la vente ?

Cette nouvelle phase de vente est prévue ce jeudi 30 novembre à partir de 10h.

Comment se procurer des billets ?

Il faudra se connecter sur le site dédié. Il n’y aura pas de pré-inscription et de tirage au sort. Les premiers arrivés seront les premiers servis. La règle des 30 billets maximum par compte de billetterie sera toujours appliquée.

Combien de billets sont disponibles ?

Au total, plus de 400.000 nouveaux billets seront mis en vente, dont plus 370.000 pour des épreuves en Ile-de-France.

Quels sont les sports concernés ?

Tous les sports sont concernés par cette phase de vente, hormis le surf car il n’y a pas de billetterie. A commencer par la natation à La Paris Défense Arena (6.000 billets), l’équitation au Château de Versailles (14.000 billets), le tennis à Roland-Garros (24.000 billets), l’athlétisme au Stade de France (30.000 billets), le basket à Lille (37.000 billets) et à l’Arena Bercy à Paris (7.300 billets), le rugby à 7 pour tous les matchs au Stade de France (25.000 billets) ou encore le football au Parc des Princes (30.000 billets) et dans les six autres stades.

Quel est le prix de ces billets ?

L’ensemble de ces billets seront très accessibles. Sur les 400.000 tickets proposés, un tiers d’entre eux sera proposé à 50 euros et moins, et près des deux tiers à moins de 100 euros. A titre d’exemples, il y aura des places à 24 euros pour les séries de natation, pour le saut d’obstacle en équitation, ainsi que les premiers tours du tennis, du judo ou encore de l’escrime. En football, les prix vont de 24 à 260 euros au Parc des Princes et à partir de 30 euros dans les autres stades.

Y a-t-il des places pour les cérémonies d’ouverture et de clôture ?

Il y aura également des places pour la cérémonie d’ouverture sur la Seine (26 juillet) à partir de 90 euros, mais aussi 250 euros ou 500 euros, ainsi que pour la cérémonie de clôture au Stade de France (11 août) à partir de 45 euros, mais également 250 euros ou 500 euros.