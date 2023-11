JO 2024 : voici les villes où les prix des locations explosent le plus

À l’arrivée des Jeux Olympiques en France durant l’été 2024, les prix des locations saisonnières connaissent une flambée sans précédent dans les communes qui accueillent les épreuves sportives.

Les locations immobilières saisonnières seront une belle source d’enrichissement durant les JO 2024, et les propriétaires l’ont bien compris.

Une étude menée par Likibu, a comparé les prix des biens proposés à la location du 26 juillet au 11 août 2024 - la période des JO - avec ceux des biens proposés aux mêmes dates en 2023.

Le résultat du comparateur de prix est sans appel. En Île-de-France, par exemple, les prix ont augmenté de 199%. Entre l’été 2023 et l’été 2024, le prix médian est passé de 180 euros à 537 euros. Mais quelle est la ville qui a connu la plus grosse flambée ?

Nice (+6%)

Dans la commune azuréenne, les prix n’ont évolué que de 6% entre l’été 2023 et l’été 2024. Le prix médian de la location est passé de 169 € à 178 €. La ville doit accueillir des matchs de football masculin et féminin des JO.

Châteauroux (+78%)

Dans la commune du Centre-Val-de-Loire, les prix ont évolué de 78% en un an. Le prix médian est passé de 77 € à 137 € entre l’été 2023 et l’été 2024. Elle sera notamment le site des épreuves olympiques de tir.

Villepinte (+157%)

En un an, les prix ont évolué de 157% à Villepinte. Entre l’été 2023 et l’été 2024, le prix médian de la location est passé de 110 € à 283 €.

Vaires-sur-Marne (+161%)

Dans la commune de Seine-et-Marne, le prix médian de la location est passé de 121 € à 317 €. Le comparateur a observé une évolution de 161% entre les prix de l’été 2023 et l’été 2024. La ville sera l'hôte des épreuves de canoë-kayak et d'aviron.

Le Bourget (+186%)

Dans la commune de Seine-Saint-Denis qui accueillera l'escalade aux JO, le prix médian de la location est passé de 86 € à 246 €. Le comparateur a observé une évolution de 186% entre les prix de l’été 2023 et l’été 2024. Sa proximité avec de nombreuses épreuves franciliennes n'y est pas étrangère.

CA de Saint-Quentin-en-Yvelines (+207%)

Dans les 12 villes de la communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, les prix sont ont évolué de 207% entre l’été 2023 et 2024. Le prix des locations est passé de 133 € à 409 €. Le villes de la communauté d'agglomération accueilleront 13 journées d'épreuves sur quatre sites sportifs, dont le vélo et le BMX.

Paris (+219%)

Dans la capitale, les prix ont évolué de 219% entre l’été 2023 et l’été 2024, avec un prix médian passé de 227 € à 724 €. Triathlon, tir à l'arc, marathon... Des épreuves phares sont attendues dans la capitale, sans compter l'atout des activités touristiques traditionnellement prisée des étrangers.

Nanterre (+232%)

Le prix médian entre les étés 2023 et 2024 est passé de 127 € à 422 € à Nanterre (Hauts-de-Seine). L’évolution sur un an est de 232%. Nanterre sera très prisée notamment pour assister aux épreuves très suivies de natation.

Saint-Denis (+270%)

Dans la ville du Stade de France, le prix médian de la location entre l’été 2023 et l’été 2024 est passé de 131 € à 485 €. Sur une année, les prix ont évolué de 268%. Le stade de France sera l'un des piliers de ces JO 2024.

Colombes (+292%)

À Colombes (Hauts-de-Seine), le prix médian de la location entre l’été 2023 et l’été 2024 est passé de 115 € à 451 €. Sur une année, les prix ont évolué de 293%. Le site accueillera les épreuves de hockey sur gazon, mais sa proximité avec La Défense et Paris la met sur le devant.

Versailles (+315%)

C'est Versailles (Yvelines) qui a obtenu l'évolution la plus élevée de ses prix, avec un pourcentage de 315% entre l'été 2023 et l'été 2024. Dans la principale commune yvelinoise, le prix médian est passé de 128 € à 531 €. Lors des Jeux olympiques et paralympiques, le cadre du Château de Versailles servira d'écrin historique à diverses épreuves, à commencer par l'équitation.