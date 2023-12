Top 14 : le plongeon improbable de Pierre Bourgarit pour inscrire un essai (vidéo)

Pierre Bourgarit a réalisé un plongeon improbable pour inscrire un essai, ce samedi, lors de la victoire La Rochelle contre Perpignan (35-6), comptant pour la 9e journée de Top 14.

Un essai pour le moins insolite. Pierre Bourgarit a participé, ce samedi, au large succès de La Rochelle contre Perpignan lors de la 9e journée de Top 14 (35-6). A la 56e minute, le talonneur du Stade Rochelais a surpris la défense perpignanaise lors d’un ruck devant l’en-but. Alors que son équipe butait sur l’arrière-garde adverse, il s’est saisi du ballon avant de réaliser un plongeon improbable pour aplatir le ballon et inscrire le 3e essai du club maritime.

CE PLONGEON !





Essai complètement improbable et astucieux de Pierre Bourgarit pour le @staderochelais ! #SRUSAP pic.twitter.com/or91TRvknv — CANAL+ Rugby (@CanalplusRugby) December 2, 2023

Cette action a fait sourire son entraîneur Ronan O’Gara et a permis à La Rochelle d’accentuer son avance avant deux autres essais d'Antoine Hastoy (62e) et Réda Wardi (71e). Battue la semaine précédente par le Racing 92, La Rochelle a renoué avec le succès et pointe désormais à la 9e place au classement.

Cette victoire permet également aux Rochelais d’engranger de la confiance avant le début, la semaine prochaine, de la Champions Cup, dont ils sont doubles tenants du titre, face aux Irlandais du Leinster pour un remake des deux dernières finales.