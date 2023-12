Football : quand des amateurs intègrent le célèbre album Panini aux côtés de stars

Le nouvel album Panini, dédié au championnat de France de football de Ligue 1, est de retour avec une 49e édition très spéciale puisque des amateurs ont également eu le droit à leur propre vignette.

C’est l’album le plus connu de l’Histoire. L’album Panini est de retour pour une nouvelle édition des vignettes des stars de la Ligue 1 à collectionner. Kylian Mbappé, Achraf Hakimi, Azzedine Ounahi, Pierre-Emerick Aubameyang ou encore Wissam Ben Yedder… Tout le monde voudra s’arracher les plus grands noms du championnat de France. Mais cette année, il y a une nouveauté puisque pour la première fois, 24 footballeurs amateurs ont droit à leur vignette dans l’album Panini, qui sort ce lundi 4 décembre.

Ainsi Hugo Rouiller (Olympique Liré-Drain), Valérie Papin Charon (US Guecelard) ou encore Nawfal El Bariki (RC Chambéry) seront peut-être piochés par des collectionneurs cette saison. Panini et Uber Eats ont en effet voulu mettre à l’honneur les footballeurs des dimanches matins pluvieux, des terrains municipaux et de l’échange du «quatre-quarts-Oasis» au club house à la fin du match.

séance photo comme les pros

Au total, ce sont 24 joueurs et leurs clubs de football amateur qui se voient offrir une place de choix dans l’album emblématique dans le cadre du programme «À nos couleurs».

Attention, les joueuses et joueurs en question n’ont pas seulement été sélectionnés pour intégrer l’album. Depuis un peu plus d’un an, Uber Eats travaillent avec de nombreux clubs amateurs pour mettre en avant leur identité et leur fierté. C’est ainsi que des maillots uniques ont été designés par l’artiste Nam Kunn. «Pour y parvenir, nous avons rencontré les clubs et discuté avec les joueurs pour savoir ce qui représente pour eux leur ville et leur club. A partir de là, nous avons créé leur tenue pour qu’elle les représente au maximum», a expliqué à CNEWS l’artiste lors d’une session de photo en plein cœur de Paris il y a quelques semaines.

Car oui, les 24 amateurs sélectionnés ont eu le droit à une séance photo avec maillot pour créer leur vignette. Comme les pros.

La liste des 24 joueurs amateurs

Alycia Merion Itema Moucha – Sevran Football Club (Seine-Saint-Denis)

Aymeric Corolleur – Gars de Saint Majan Plouguin (Finistère)

Chloé Jarret - AS Livradaise (Lot-et-Garonne)

Elena Carrière – RC Vedasien (Hérault)

Élisa Normand – FC FFM La Romaine (Haute-Saône)

Eloise Gouttefarde – Cebazat Sports (Puy-de-Dôme)

Esma Basaran – Vineuil Sports Football (Loir-et-Cher)

Esteban Massolo – JS Beaussetanne (Var)

Guillaume Grosjean – AS Quinçay Football (Vienne)

Hugo Gama Males – AC Garona (Haute-Garonne)

Hugo Rouiller – Olympique Liré Drain (Maine-et-Loire)

Julien Boccardi – JS St Georgeoise (Isère)

Kyarah Ngongo Fehlmann – Victoria International (Alsace)

Lukas Fatih – Boutons d’Or Ger (Hautes-Pyrénées)

Manon Bini – FC Verdun-Belleville (Meuse)

Martine Epossi AC Boulogne Billancourt (Hauts-de-Seine)

Marvyn Serré – Etoile Sportive Oésienne (Indre-et-Loire)

Mohamed-Amine Laazibi – AS Neudorf 1925 (Alsace)

Nawfal El Bariki – RC Chambéry (Gironde)

Noé Rocquencourt – US Laoen (Aisne)

Priscilla Tshimpaka Lumbala – CO Cachan (Val-de-Marne)

Sarah El Bahlouly – FC Templemars Vendeville (Flandres)

Thanguy Thomas – US Gasny (Eure)

Valérie Papin Charon – US Guecelard (Sarthe)