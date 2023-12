Football : Zidane, Dugarry, Pirès… Plusieurs champions du monde 1998 se sont retrouvés pour un dîner (photo)

Zinédine Zidane, Christophe Dugarry, Robert Pirès et plusieurs champions du monde 1998 se sont réunis, ce lundi soir, à Paris pour leur traditionnel dîner annuel.

Un rendez-vous immuable. Plus de 25 ans après leur sacre, plusieurs champions du monde 1998 se sont retrouvés, ce lundi soir, pour leur traditionnel dîner annuel. Avec toujours le même plaisir. Dans une très bonne ambiance, ils se sont réunis dans un restaurant italien du XVe arrondissement de Paris autour de Zinédine Zidane, Robert Pirès ou encore Christophe Dugarry.

Ils sont là les vieux !!! Ça tient…ça tient !!! ☺️ pic.twitter.com/DmJkAFLUlk — charbonnier lionel (@liocharbo) December 5, 2023

Au total, 13 des 22 joueurs sacrés en France en 1998 étaient présents avec également Bixente Lizarazu, Emmanuel Petit, Laurent Blanc, Bernard Lama, Frank Leboeuf, Christian Karembeu, Lionel Charbonnier, Alain Boghossian, Vincent Candela et Bernard Diomède. Olivier Dacourt s’est également joint à la bande. Et certains d’entre eux ont profité de ces retrouvailles gastronomiques pour s’affronter au padel. C’est le cas de Zinédine Zidane, Christophe Dugarry, Robert Pirès et Vincent Candela.

#1998 pic.twitter.com/AWOiKSlWma — Robert Pires (@piresrobert7) December 4, 2023

L’ancien sélectionneur Aimé Jacquet, qui a fêté ses 82 ans le 27 novembre dernier, était également de la partie tout comme ses anciens adjoints Roger Lemerre, Henri Emile et Philippe Bergeroo, ainsi que Philippe Tournon (attaché de presse) et Jean-Marcel Ferret (médecin).

Il y avait tout de même des absents de marque comme, notamment, Didier Deschamps. Le sélectionneur de l’équipe de France s’est récemment fait opérer du dos et n’a pas fait le déplacement. Thierry Henry, sélectionneur des Espoirs, Youri Djorkaeff, retenu par une obligation Fifa, et Patrick Vieira, entraîneur de Strasbourg, manquaient eux aussi à l’appel. Ils se rattraperont peut-être l’année prochaine.