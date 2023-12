NBA : tout savoir sur le trophée qui sera remis au vainqueur du tournoi de mi-saison

La NBA a dévoilé ce lundi soir les informations concernant le trophée du vainqueur du tournoi de mi-saison, qui se dispute actuellement.

Si les plus perspicaces avaient pu constater que le trophée était dessiné au centre de tous les parquets de la NBA depuis le début de la saison, la ligue américaine de basket a dévoilé ce lundi soir le trophée qui sera remis aux vainqueurs du tournoi de mi-saison. Ainsi que celui de MVP également.

Le 9 décembre prochain, les vainqueurs soulèveront un trophée, doré et noir à plusieurs symboles.

créé par Tiffany&Co.

La base de cette coupe est un mélange du design des trophées remis aux champions de la Conférence Est et de la Conférence Ouest. A noter qu’il a été créé par Tiffany&Co. en collaboration avec l'artiste Victor Solomon, et fabriqué à la main à l'atelier d'ustensiles creux Tiffany à Cumberland, Rhode Island.

Dévoilé en juillet lorsque la ligue a officiellement annoncé le tournoi de la saison de la NBA, le trophée du tournoi de la saison de la NBA, «The NBA Cup» est constitué d’argent sterling et est recouvert de vermeil or 24 carats et de céramique noire. «L’or vient renforcer le lien avec les offres de trophées de la NBA et symbolise le plus haut niveau de réalisation, tandis que la couleur noire est unique à la collection de trophées de la ligue, un nouvel ajout pour le tournoi en saison», comme explique la Ligue. Il mesure 23 pouces de haut (60 cm). Un chiffre qui correspond à 2023, l’année de la première édition.

La Ligue américaine a également dévoilé le trophée de MVP, les médailles des vainqueurs et le ballon officiel.