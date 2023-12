Euro 2024 : comment se procurer des places pour les matchs de l’équipe de France dès ce mercredi ?

La billetterie de l’Euro 2024 va s’ouvrir dès ce mercredi 6 décembre, à 17h, pour les supporters de l’équipe de France. Ils auront jusqu’au lendemain, jeudi à 18h, pour prendre leurs places.

C’est le rendez-vous que les supporters des Bleus ne doivent pas manquer. Ce mercredi 6 décembre s’ouvre la billetterie de l’Euro 2024, l’occasion de se procurer ses places pour les trois matchs de l’équipe de France, en phase de groupes pour le tournoi, qui se tiendra en Allemagne.

L’UEFA avait proposé une vente en octobre, lors d’une première phase de préinscription, ouverte à tous. Toujours depuis le site officiel de l’UEFA, ils seront cette fois disponibles uniquement pour les membres du Club des Supporters de la FFF (qui nécessite un abonnement de 20 euros par an). Si ce n’est pas le cas, il faudra s’inscrire au préalable sur la plate-forme lesbleus2024.fr. Mais attention, premier arrivé, premier servi.

De cette manière, les supporters pourront avoir l’occasion d’assister au premier match du 17 juin face à l’Autriche, puis le 21 juin contre les Pays-Bas et enfin le 25 juin face au vainqueur du barrage de la voie A. Pour chacun d’entre eux, 9.500 places seront disponibles.

Priorité aux supporters

L’UEFA a pensé aux fans français qui disposeront d’un délai d’un peu plus de 24 heures pour réserver leurs places, avant que la billetterie ne s’ouvre à tous. De ce fait, les adhérents de la FFF pourront se rendre dès ce mercredi 6 décembre, 17h, sur le site de l’UEFA. Leur privilège prendra fin le lendemain, à 18h.

Cette session de vente prendra fin le 15 décembre, bien que lors du précédent Euro, l’entièreté des billets français avait été vendue en l’espace de deux jours. Pour procéder à la réservation, une carte d’identité ou un passeport en cours de validité, au moment du tournoi, sera nécessaire.

En tout, chaque acquéreur pourra réserver quatre billets au maximum et jusqu’à six pour les membres du Club des supporters. Il ne sera cependant pas possible de prendre plus de deux places par match dans la même catégorie. Du côté des prix, ils vont varier, allant de 30, 60 à 150 euros, jusqu’à 2.000 euros pour la Catégorie 1.

Puisque cette vente ne concerne que les matchs du premier tour, la FFF a précisé qu'une autre session de vente pour la phase d’élimination directe sera à nouveau disponible à tous. Celle-ci n’ouvrira que si les Bleus se qualifient au tour suivant. Le nombre de places va alors varier, allant de 6.000 pour son 8e et son quart de finale, à 7.000 pour la demi-finale, jusqu’à 10.000 places si la France se qualifie en finale.