PSG : Achraf Hakimi confronté à une femme qui l'accuse de viol

Le défenseur du PSG, Achraf Hakimi, a participé, ce vendredi 8 décembre, à une confrontation organisée par le parquet dans le cadre d'une accusation de viol datant de mars dernier.

Son absence pour «motif personnel» lors des entraînements du PSG a été remarquée ce vendredi. Pour cause, le joueur du club de football parisien Achraf Hakimi a été confronté aujourd'hui à la femme qui l'accuse de l'avoir violée, a annoncé le parquet.

Il s'agit des suites de cette affaire pour laquelle Achraf Hakimi a été mis en examen en mars dernier pour «pénétration digitale» présumée. La plaignante, âgée de 24 ans durant les faits reprochés, accuse le défenseur d'avoir abusé d'elle dans son domicile situé à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine). Cette dernière avait par la suite porté plainte au commissariat de Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne).

«Ma cliente maintient l'ensemble de ses déclarations et s'est constituée partie civile dans ce dossier», a assuré l'avocate de la victime Me Rachel-Flore Pardo. Selon une source policière rapportée par l'AFP, la jeune femme avait raconté avoir fait la connaissance d'Achraf Hakimi en janvier sur le réseau social Instagram et s'être rendue chez lui courant mars dans un VTC commandé par le joueur. Elle affirme «avoir été embrassée» par le joueur qui aurait alors «commis des attouchements sans son consentement, avant de la violer».

De son côté, le joueur parisien a toujours clamé son innocence face à cette accusation. Me Fanny Colin, l'avocate d'Achraf Hakimi soutient que le défenseur du PSG «dément fermement les accusations» et d'ajouter : «Je rappelle que la mesure de mise en examen qui a suivi cette audition est un passage obligé pour toute personne qui fait l'objet d'une accusation de viol et offre enfin à M. Hakimi la possibilité de se défendre en lui ouvrant un grand nombre de droits, en premier lieu celui de prendre connaissance du dossier».

«Une tentative de racket»

Son avocate avait même dénoncé une «tentative de racket» à l'encontre de son client. Le PSG à quant à lui toujours soutenu Achraf Hakimi face à ces accusations.

Cette confrontation intervient à quelques jours d'un match important pour le club parisien qui doit affronter Dortmund dans le cadre de la Ligue des champions. L'international Marocain sera tout de même présent lors du match entre le PSG et Nantes qui se tiendra ce samedi au Parc des Princes comme l'a confirmé l'entraîneur de l'équipe parisienne. «Ce n'est rien de grave où qui peut avoir une influence pour le match contre Nantes», a estimé Luis Enrique.