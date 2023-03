PSG : mis en examen pour viol, Achraf Hakimi estime avoir été «piégé»

Achraf Hakimi, mis en examen pour viol en fin de semaine après les accusations d’une jeune femme de 24 ans, aurait confié à un ami avoir été «piégé», selon la presse espagnole.

La défense se met en place. Accusé de viol par une jeune femme de 24 ans et mis en examen en fin de semaine dernière, le joueur du PSG Achraf Hakimi n’est toujours pas sorti du silence publiquement. En revanche, il se serait épanché en privé. Selon la presse espagnole, il aurait confié à l’un de ses meilleurs amis avoir été «piégé». Avant même que l’affaire ne soit révélée au grand jour, il lui aurait également affirmé s’être «senti trompé».

Dans un communiqué, son avocate a, elle, indiqué que l’international marocain, qui a fermement démenti les accusations, a «été l’objet d’une tentative de racket» dans cette affaire, dont les faits remontent au 25 février. Blessé et forfait pour le match de son équipe à Marseille en Ligue 1, Achraf Hakimi, qui serait séparée de sa femme, aurait invité la demoiselle à son domicile de Boulogne-Billancourt, un mois après avoir fait sa connaissance sur Instagram.

La victime présumée, qui aurait décliné un premier rendez-vous, serait arrivée à bord d’un VTC commandé par le joueur aux alentours de 1h du matin. Et au cours de la soirée, le défenseur du PSG l’aurait embrassée et aurait commis des attouchements sans son consentement, avant de lui imposer une pénétration digitale. La plaignante aurait finalement réussi à repousser le joueur avant de contacter une amie qui serait venue la récupérer.

Disponible pour les prochains matchs

Le lendemain, elle se serait rendue au commissariat de Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne) pour faire «une déclaration de viol», sans porter plainte contre Achraf Hakimi. Alors que le parquet de Nanterre s’est autosaisi de l’affaire avant d’ouvrir une enquête préliminaire, la jeune femme et son amie ont été entendues dans le cadre d’une information judiciaire. Les messages échangés entre elle et le footballeur ont été transmis aux enquêteurs, qui ont également en leur possession un fil de discussion entre la femme de 24 ans et son amie. Certains messages échangés entre elles avant la rencontre du samedi soir, sembleraient «opaques» pour les policiers qui tentent toujours de les comprendre, selon L’Equipe.

Achraf Hakimi, lui, a été placé en garde à vue. Mis en examen pour viol, le footballeur a interdiction d’entrer en contact avec son accusatrice. Mais il sera en mesure de disputer, ce mercredi, le 8e de finale retour de la Ligue des champions contre le Bayern Munich, car son contrôle judiciaire lui permet de quitter le territoire français.