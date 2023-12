UFC – Kevin Jousset : «L’objectif, c’est le Top 15 avant la fin de 2024.»

Kevin Jousset va disputer son deuxième combat à l’UFC ce samedi 9 décembre à Shanghai (Chine). Avant son affrontement contre Song Kenan, le Français s’est confié à CNEWS.

Trois mois après ses débuts réussis à l'UFC, contre Kiefer Crosbie (victoire au 1er round), Kevin Jousset remonte dans l’octogone ce samedi à Las Vegas face au Chinois Song Kenan. Pour CNEWS, il revient sur son parcours.

Tu affrontes Song Kenan qui a presque mis KO l’irlandais qui monte Ian Garry, une victoire samedi peut-elle t'ouvrir un combat contre Garry ?

Kevin Jousset : «Je ne sais pas si une victoire contre Song Kenan m’offrira un combat contre Garry et pour être honnête, ce n’est pas vraiment la priorité. Pour le moment, je suis focus sur mon combat de samedi soir. Et ensuite, on verra bien l’adversaire que l’UFC me proposera. Mais chaque chose en son temps.

Quel a été l’élément déclencheur qui t’a poussé à aller en Ecosse à 21 ans ? Est-ce que tu as hésité avec un autre pays au départ ?

Kevin Jousset : Je suis allé en Ecosse parce que je voulais apprendre l’anglais et à l’époque ma copine vivait en Ecosse. C’était un pays que je ne connaissais pas, ça m’a permis d’apprendre l’anglais, de découvrir un pays et surtout d’avoir le goût de voyager. Ce qui m’a permis ensuite de partir pour l’Australie et la Nouvelle-Zélande.

Pourquoi avoir décidé de partir ensuite en Australie ? Comment se passe la recherche d’une salle d'entraînement en Australie ?

Kevin Jousset : «Je suis parti en Australie parce que c'est un pays qui m'a beaucoup attiré du fait que ce soit loin de chez nous. Et les paysages me donnaient envie. J’ai fait la rencontre de mon coach actuel en Nouvelle-Zélande. Je me suis bien entendu avec l’équipe et je suis parti vivre là-bas. Ca va faire quatre ans que j’y suis et je m’y sens super bien.»

Comment s’est passée la première rencontre avec Israel Adesanya et Volkanovski ?

Kevin Jousset : «Je n’arriverai pas à te raconter cette première rencontre avec «Izzy» ou «Volka» parce que ça date. Mais Volk c’était quand j’étais toujours en Australie. Il n’était pas encore champion et connu. Il avait qu’un ou deux combats à l’UFC. Il vivait à Sydney et venait s’entraîner à la salle à Melbourne. On avait l’occasion de tourner ensemble. Ca a toujours été le même mec. Toujours très humble. Et Izzy, c’était aussi en Australie, si je me souviens bien. Il était venu pour une conférence de presse.»

Quand j'étais plus jeune, je suivais le football et le rugby comme tout bon Français !

Tu as déclaré lors d’une récente interview pouvoir combattre 5 fois en un an et que tu aimais rester actif. Quels sont tes objectifs en 2024 ? As-tu déjà des adversaires en tête ?

Kevin Jousset : «Oui, je l’ai dit et c’est une preuve. Là, samedi, ça fera 5 combats en un an depuis le 10 décembre dernier. L’an prochain, les objectifs sont de combattre idéalement au moins 4 fois. Cela dépendra des blessures, etc. Mais si je n’ai pas de blessure, je veux rester actif. Je n’ai pas d’adversaire forcément en tête, l’UFC va choisir pour moi. L’objectif, c’est d’arriver dans le Top 15 avant la fin de 2024.»

A côté du MMA, es-tu un grand fan de sport ?

Kevin Jousset : «Je suis un grand fan de sport mais je ne suis pas autant les sports que lorsque j’étais plus jeune et que j’étais en France. Maintenant, je me concentre sur ma carrière. Je regarde beaucoup de combats, de la boxe aussi. Quand j’étais plus jeune, je suivais le football, le rugby… comme tout bon Français.»

Est-ce qu’un retour dans une salle d'entraînement en France est possible ou tu te vois principalement continuer à vivre et à s'entraîner où tu es ?

Kevin Jousset : «Je ne sais pas. Maintenant que j’ai mon équipe en Nouvelle-Zélande, c’est difficile de recommencer à zéro. Après, on verra, tout peut changer à tout moment, les goûts évoluent. Je ne suis pas fermé à toute option. Après, venir m’entraîner une fois de temps en temps en France, découvrir d’autres entraînements, d’autres sparrings, ça peut être intéressant. Mais on verra par la suite.»

On t'a vu à l’aise dans sa réponse contre McGregor où certains paraissent sur la retenue, un combat contre l’irlandais est-il un objectif ou pas plus que ça ?

Kevin Jousset : «Bien sûr mais il faut être réaliste, on ne combat Conor McGregor lorsque l’on a un ou deux combats à l’UFC. Clairement, il est au top du sport. Pas d’un point de vue des résultats actuellement mais au niveau de la popularité. Un combat contre lui, ce n’est pas possible. Après dans quelques années, pourquoi pas, si j’ai l’opportunité. Mais aujourd’hui, ce n’est pas une possibilité.»