Kevin Jousset : Judo, Volkanovski, Adesanya… tout savoir sur le Français qui vient de rejoindre l’UFC

Nouveau venu à l’UFC, le Français Kevin Jousset va disputer son tout premier combat dans la prestigieuse organisation ce samedi 9 septembre à l’UFC 293 en Australie. Voici tout ce qu’il faut savoir de lui.

L'UFC va faire sa connaissance et le grand public français derrière son petit écran également. Kevin Jousset, qui vient de rejoindre la ligue américaine de MMA, affronte Kiefer Crosbie à la Qudos Bank Arena de Sydney, sous la carte d’Israel Adesanya. Un combattant méconnu qui pourrait bien rapidement faire parler de lui.

Mais alors qu’il y a quelques jours avaient lieu la deuxième édition de l’UFC Paris, celui qui est originaire de Gap va lui faire son entrée dans les octogones américains aux antipodes. Etonnant peut-être mais finalement logique puisque c’est là qu’il a découvert le MMA après des années de judo.

Ami de Volkanovski et Adesanya

«J'ai grandi en France et je suis resté jusqu’à mes 21 ans, raconte-t-il à CNEWS. J’avais commencé le judo très jeune, j’ai fait le Pôle Espoir de Rennes puis pendant deux ans le pôle France, je suis monté à Paris et je me suis entraîné à l’Insep. Puis je suis parti en Grande-Bretagne, en Ecosse exactement pour apprendre l'anglais quand j'avais décidé d'arrêter le judo. J'y suis resté pendant un an et demi. Ensuite, je suis parti en Australie parce que c'est un pays qui m'a beaucoup attiré du fait que ce soit loin de chez nous. Et les paysages me donnaient envie». C’est le début du rêve australien pour lui.

Et c’est donc là-bas que Kevin Jousset a décidé de pousser la porte de la cage. D’abord à Melbourne, à l’Absolute MMA où il fera connaissance avec Alexander Volkanovski puis direction la Nouvelle-Zélande pour rencontrer d’autres «Grands» de l’UFC. «Je me suis mis au MMA directement là-bas, ça m'a beaucoup plu et je me suis mis à m'entraîner à temps plein, immédiatement. Je suis resté 4 ans et ensuite, j'ai eu des contacts pour aller en Nouvelle-Zélande où je suis allé faire mon premier stage d'entraînement 2019, détaille celui qui compte aujourd’hui 8 victoires pour 2 défaites en carrière. Ça s’est très bien passé, j'ai eu des bons contacts, des bonnes relations avec toute mon équipe là-bas. J'ai déménagé à temps plein en janvier 2020. Et depuis, je vis en Nouvelle-Zélande, à Auckland et je m'entraîne au City Kickboxing avec tous les grands noms que vous connaissez dont Israel Adesanya ou Dan Hooker».

C’est en 2018 que Kevin Jousset a d’abord lancé sa carrière en MMA avec deux combats amateurs en 2018 avant de passer pro l’année suivante dans les organisations Eternal MMA et HEX Fight Series, qui avait notamment vu Israel Adesanya, actuel champion UFC, être sacré avant de rejoindre l’organisation américaine. Le chemin était donc tout tracé même s’il a dû se montrer très patient.

Et avec son style, il a tout pour réussir comme ses amis néo-zélandais et australiens. Fort en grappling et son judo, de plus en plus intéressant en stricking, Kevin Jousset depuis doucement mais sûrement un redoutable combattant dans la cage. Il lui faudra désormais engranger de l’expérience. Et cela commence donc ce samedi.

«Je veux clairement réussir mes débuts. L’objectif, c’est la victoire avec la manière, explique-t-il à CNEWS. Je ne vais pas me lancer bêtement dans la guerre, je vais suivre le gameplan. Mais forcément, je veux marquer les esprits de l’UFC, des spécialistes mais aussi du grand public français qui ne me connaît pas dès mon entrée». Pour ensuite monter et devenir champion de l’UFC. Reste que ce n’est plus le seul but désormais. «J’ai vu l’UFC Paris, la semaine dernière. Et clairement, c’est l’un de mes objectifs. J’espère que l’an prochain j’y serai. Si j’enchaîne les combats ce sera plus facile d’y prétendre en 2024».

