Judo : retour gagnant pour Teddy Riner à quelques mois des Jeux olympiques

Engagé en Ligue des champions à Belgrade avec son club du PSG, Teddy Riner a signé un retour victorieux en compétition. Après plusieurs mois de pause, l'homme aux 11 titres mondiaux a remporté ses trois combats ce samedi à Belgrade.

Une nouvelle rassurante pour les Jeux olympiques de Paris. Teddy Riner a signé son retour à la compétition ce samedi à Belgrade en Ligue des champions de judo, après une pause de sept mois. Il a gagné les trois combats sur lesquels il était engagé.

Les hommes du PSG ont remporté le bronze lors de cette compétition, et les femmes ont décroché l’or pour la première fois.

«Même si j'étais en manque de rythme, je suis très content de ma journée» a déclaré Teddy Riner après ses combats. «Le travail, c’était de gagner ces combats, de répondre présent, de faire le job de capitaine, c’est ce que j’ai fait», a-t-il continué.

Le Français n’était pas remonté sur le tatami depuis mai dernier et son sacre national par équipes, deux semaines après avoir décroché un 11e titre mondial.

Ce tournoi à Belgrade est le dernier de l’année pour Teddy Riner avant de lancer la dernière ligne droite en amont des Jeux olympiques : «Normalement, je finis ma préparation en janvier, et après on va commencer à réfléchir au calendrier, voir sur quelles compétitions on va aller».

«Je me sens bien mais il faut encore travailler. Chaque compétition va me permettre de progresser, d’être le meilleur», a conclu l’homme aux trois titres olympiques.