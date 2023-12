Boxe : qui est ce Français qui va affronter Nico Ali Walsh, petit-fils de Mohamed Ali ?

Ce samedi 16 décembre, le Français Noël Lafargue va affronter Nico Ali Walsh, petit-fils de Mohamed Ali, lors d’un gala de boxe exceptionnel à Conakry (Guinée).

Un gala de boxe International va se dérouler les 15 et 16 décembre sur l’esplanade du Palais du peuple, à Conakry en Guinée, et il y aura du très beau monde, comme le petit-fils de Mohamed Ali qui affrontera un Français.

Devant Jean-Claude Van Damme et la légende des rings Mike Tyson, Noël Lafargue se voit donc offert une chance de briller devant les caméras. Agé de 34 ans, le natif de Morcenx dans les Landes n’est pas forcément le plus connu des boxeurs de l’Hexagone, mais il possède tout de même un joli bilan (9 victoires, 2 défaites, un nul).

Près de 50 ans après son grand-père

Il reste d’ailleurs sur une victoire le 25 novembre dernier contre son compatriote Gary Mouhet, par TKO.

Ce combat contre Nico Ali Walsh (8 victoires, 1 défaite) se déroulera en 6 rounds de trois minutes. Si cela s’apparente à une exhibition, cette exposition est l’occasion rêvée pour Noël Lafargue de se montrer aux yeux de tous.

D’autant que le petit-fils de «The Greatest» est attendu par tous. En 1974, son grand-père a combattu en Afrique (RD Congo, ex-Zaïre) lors du célèbre The Rumble in the Jungle contre George Foreman. Tout un symbole.

A noter qu’il y aura de nombreux français présents à Conakry, comme Rima Ayadi, Christ Esabe ou encore Sofiane Oumiha.