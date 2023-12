Ligue des champions : quand le tirage au sort des 8es de finale aura-t-il lieu ?

Le tirage au sort des 8es de finale de la Ligue des champions 2023-2024 sera effectué, le lundi 18 décembre, à partir de 12h à Nyon (Suisse).

La phase de groupes de la Ligue des champions touche à sa fin. Et tous les regards vont désormais se tourner vers la suite de la compétition avec, pour commencer, le tirage au sort des 8es de finale, qui sera effectué, ce lundi 18 décembre, à Nyon (Suisse). Les 16 équipes qualifiées connaîtront ainsi l’identité de leur adversaire dans deux mois.

Car les matchs allers se joueront les 13 et 14 ainsi que les 20 et 21 février 2024, alors que les matchs retours se disputeront les 5 et 6 ainsi que les 12 et 13 mars 2024. Le tirage au sort des quarts de finale est lui fixé au 15 mars.

Concernant les modalités de ce tirage au sort, les premiers de chaque groupe recevront lors du match retour et seront obligatoirement opposés à une équipe qui a terminé à la 2e place à l’issue de la phase de groupes. Un club ne peut également affronter ni une équipe de son groupe, ni de son propre pays.