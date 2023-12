Ligue des champions : pourquoi le club de Lens a-t-il écopé de 30.000 euros d’amende ?

Au lendemain de sa victoire contre le FC Séville en Ligue des champions (2-1), Lens s’est vu infliger, ce mercredi, une amende de 30.000 euros par l’UEFA.

Lourde sanction pour le RC Lens. Au lendemain de sa victoire contre le FC Séville en Ligue des champions (2-1), synonyme de qualification pour la Ligue Europa, le club nordiste a écopé d’une amende de 30.000 euros, ce mercredi, de la part de l’UEFA. Le vice-champion de France a été sanctionné pour le comportement de ses supporters, non pas face au club andalou mais lors de la lourde défaite, le 29 novembre dernier, sur la pelouse d’Arsenal (6-0).

Au cours de leur déplacement à l’Emirates Stadium, les fans des Sang et Or ont commis des dégradations, jeté des projectiles et allumé des fumigènes. Et le RC Lens devra également s’acquitter des réparations et a 30 jours pour contacter Arsenal afin de régler les dégâts causés par ses supporters, soit «50 sièges cassés», a indiqué l’UEFA dans un communiqué.

En outre, la formation lensoise s’est aussi vu infliger une interdiction avec sursis de vendre des places à ses supporters pour la prochaine rencontre européenne à l’extérieur, avec une période probatoire de deux ans.