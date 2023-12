NBA : après l'étranglement sur Rudy Gobert, Draymond Green récidive et gifle un joueur des Suns (vidéo)

Le joueur des Warriors, Draymond Green, a encore craqué cette nuit en assénant un violent coup au visage de Jusuf Nurkic lors du match entre Phoenix et Golden State.

Le vétéran des Golden State Warriors Draymond Green (33 ans) enchaîne les très mauvais gestes. Après un étranglement sur Rudy Gobert mi-novembre qui lui avait valu cinq matchs de suspension, il a lourdement giflé le pivot des Phoenix Suns Jusuf Nurkic, en se retournant au duel.

Draymond has been ejected after flagrant foul on Nurkić pic.twitter.com/RmrLU5tdw8

— Bleacher Report (@BleacherReport) December 13, 2023