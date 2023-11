«C’est honteux» : Rudy Gobert très remonté contre l’amende reçue après avoir été étranglé par Draymond Green

Rudy Gobert n’a pas caché sa colère contre l’amende de 23.000 euros qui lui a été infligée par la NBA, après avoir été étranglé par Draymond Green lors du match entre Minnesota et Golden State.

Une amende qui ne passe pas. La NBA a infligé, mercredi, plusieurs sanctions après l’échauffourée qui a éclaté, mardi soir, entre Minnesota et Golden State (104-101). Au cours de cette altercation, sur le parquet des Warriors, Rudy Gobert a tenté de séparer Klay Thompson et Jaden McDaniels, qui avaient un accrochage, avant d’être violemment étranglé par Draymond Green. Ce dernier a été logiquement exclu et a écopé de cinq matchs de suspension. Mais Rudy Gobert n’a pas échappé, lui aussi, à une sanction.

Tout comme Klay Thompson et Jaden McDaniels, le basketteur français s’est vu infliger une amende de 23.000 euros. Et elle n’a pas du tout été du goût du pivot de Minnesota, qui a exprimé sa colère. «J’étais là pour apaiser, j’ai choisi de garder les mains levées pendant que je me faisais agresser, c’est honteux», a-t-il déclaré à l’agence Associated Press.

Et d’ajouter : «On m’a imposé une amende alors que j’étais un artisan de la paix, et j’ai choisi de garder les mains levées pendant que j’étais agressé, c’est honteux. Honteux.» Face à cette injustice, Rudy Gobert a décidé de faire appel.