Ligue Europa : L'OM, Toulouse et Rennes disputeront les barrages

Retrouvez les résultats complets et les résumés des rencontres des clubs français engagés en Ligue Europa (Toulouse, Rennes, OM) et Ligue Europa Conférence (Lille) ce jeudi 14 décembre.

Linz-Toulouse : 1-2

Toulouse s'est qualifié pour les barrages d'accession aux huitièmes de finale de Ligue Europa en allant battre Linz (1-2). Les Toulousains terminent deuxièmes du groupe E, derrière Liverpool déjà assuré de la qualification. Thijs Dallinga a ouvert le score pour le Téfécé à la 54e minute avant une égalisation de Marin Ljubicic (61e). Gabriel Suazo a offert la victoire aux Toulousains (83e).

Rennes-Villarreal : 2-3

Battu à l’expérience par Villarreal (2-3), Rennes devra passer par les barrages contre un repêché de la Ligue des champions, malgré deux superbes égalisations par Lorenz Assignon (1-1, 37e) et Ludovic Blas (2-2, 79e) ainsi qu'un but annulé pour hors-jeu dans le temps additionnel. Les Espagnols disputeront les huitièmes de finale de la compétition grâce à Gerard Moreno sur pénalty (0-1, 36e), Ilias Akhomach (1-2, 63e) et un but d'école de Daniel Parejo (2-3, 80e).

Brighton-OM : 1-0

Invaincu dans cette Ligue Europa, l'OM a attendu le pire moment pour perdre son premier match. Battu à Brighton (1-0 but de Joao Pedro à la 87e), les Marseillais sont doublés par les Anglais au classement et devront affronter, comme Rennes et Toulouse, un reversé de Ligue des champions (3e de groupe). Les clubs en question : Galatasaray, Braga, Benfica, Feyenoord, AC Milan, Young Boys et Shakhtar Donetsk. A noter que les clubs tricolores ne peuvent pas s'affronter entre eux donc ici, Lens.

Ligue Europa Conférence

Lille-Klaksvik : 3-0

Lille s'est qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa Conférence en terminant premier de son groupe grâce à sa victoire acquise à domicile contre Klaksvik (3-0) jeudi. Trois pénaltys de Yusuf Yazici (29e), Angel Gomes (86e) et Edon Zhegrova (90e+6) ont permis au Losc de s'imposer et d'accéder aux huitièmes de finale de la C4, troisième échelon européen, qui se dérouleront le 7 et le 14 mars 2024.