Football : pourquoi l’OM risque-t-il d’être exclu de la Ligue Europa ?

L’Olympique de Marseille, qui a terminé à la 5e place du championnat de France, pourrait être exclu de la Ligue Europa pour la saison prochaine.

L’inquiétude grandit du côté de Marseille. Au terme d’une saison chaotique, l’OM a réussi tant bien que mal à se qualifier pour la Ligue Europe la saison prochaine grâce à sa 5e place décrochée lors de l’ultime journée du championnat de France. Mais la participation du club olympien n’est pas encore assurée, selon L’Equipe.

157 millions d'euros de pertes

La faute à une situation économique plus que préoccupante. Sanctionnée d’une amende de 2 millions d’euros (dont 1,7 million d’euros avec sursis) en 2022, la formation phocéenne avait signé, à cette époque, un «accord de règlement» avec l’UEFA, s’engageant à revenir à l’équilibre en trois saisons selon les normes du fair-play financier avec un déficit qui ne peut excéder 60 millions d’euros sur trois ans. Mais l’OM n’est pas parvenu à respecter cet accord.

Sur la période concernée, le club présidé par Frank McCourt a accumulé 157 millions d’euros de pertes selon la DNCG (Direction nationale du contrôle de gestion). Et la situation n’a cessé de se dégrader avec 12,7 millions d’euros de pertes en 2022-2023, 39,1 millions d’euros de pertes en 2023-2024 et 105 millions d’euros de pertes la saison dernière.

Cette santé financière désastreuse pourrait être lourde de conséquence. Alors que la commission de contrôle financier des clubs de l’UEFA doit examiner, ce mardi, le cas du club marseillais, qui va invoquer la crise des droits télés en France dans sa ligne de défense, l’OM encourt de lourdes sanctions. Et elles pourraient aller d’une nouvelle amende jusqu’à l’exclusion de la Ligue Europa la saison prochaine. Une telle sanction serait évidemment un énorme coup de massue.

Et les dirigeants marseillais ne seraient peut-être pas au bout de leurs mauvaises surprises car ils seront auditionnés par la DNCG le 18 juin prochain avec d’autres sanctions possibles. Comme l’encadrement de la masse salariale.