UFC : les 5 entrées de combattants les plus spectaculaires de l’histoire

L’UFC offre régulièrement de sublimes combats historiques mais également des entrées de combattants spectaculaires. Voici le Top 5 de l’histoire.

Ce 27 mai 2018, chez lui à Liverpool, Darren Till va affronter Stephen Thompson. Il s’offre une entrée historique et fantastique à en faire vibrer plus d’un dans l’Echo Arena lors de l'UFC Fight Night 130.

Darren Till Sweet Caroline Sold out Echo Arena This will always be one of the greatest UFC ring walks. Goosebumps pic.twitter.com/TWyTD9l27L

Battu par Alexander Volkanovski par décision unanime à l’UFC 266 en septembre 2021, Brian Ortega est quand même reparti de Las Vegas avec l’une des plus belles entrées de l’histoire.

Comment ne pas aimer cette entrée d'Israël Adesanya à l'UFC 276 ? Pour sa nouvelle défense de titre réussie contre Jared Cannonier chez les poids moyens à l’UFC 276 (juillet 2022), Israel Adesanya a rendu hommage à une légende du catch avec une entrée « The Undertaker». Tout simplement fantastique. « La longue marche que beaucoup d’adversaires connaissent et craignent… Félicitations Israel Adesanya », avait d’ailleurs posté sur X (ex-Twitter) l’ancien de la WWE.

L'une des entrées les plus charismatiques d'Israël Adesanya. C'était à l'UFC 243 en octobre 2019. Devant plus de 57.000 spectateurs au Marvel Stadium, le Néo-zélandais d’origine nigérianne avait fait une entrée fracassante avant de battre Robert Whittaker pour devenir champion middleweight.

L’entrée la plus iconique de l’histoire à l’UFC est à mettre à l’actif de Conor McGregor à l’UFC 189 en juillet 2015. C’est Sinead O'Connor et les milliers de fans irlandais qui ont offert l'un des «walkouts» les plus incroyables que l'UFC ait jamais vu. Initialement, «The Notorious» devait affronter José Aldo mais il s’était blessé. Il a battu alors Chad Mendes par KO.

Sinead O'Connor, Conor McGregor and the thousands of Irish fans who had taken over Las Vegas for UFC 189 gave us one of the most incredible walkouts the UFC has ever seen.





Happy St. Patrick's Day pic.twitter.com/MaptngxHuf

