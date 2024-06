UFC : le Français Nassourdine Imavov terrasse son adversaire par TKO, Taylor Lapilus également vainqueur

les Français ont brillé à l'UFC Fight Night de Louisville, qui s'est déroulé dans la nuit de samedi à dimanche aux États-Unis. En main-event, Nassourdine Imavov a battu Jared Cannonier sur arrêt de l'arbitre à la quatrième reprise dans la catégorie des – de 84 kg. Taylor Lapilus a lui gagné aux points plus tôt dans la nuit en poids coqs (57-61 kg).

Quel retournement de situation. Malmené par un adversaire explosif, et derrière aux points, Nassourdine Imavov a réussi un superbe enchaînement de boxe anglaise au début de la quatrième reprise, forçant l’arbitre à arrêter le combat.

Le Français de 28 ans s’est donc imposé par TKO (technical knock-out). Les qualités de lutteur du vétéran américain ont été parfaitement annihilées par un Imavov concentré et physiquement préparé.

Sa résistance sur les clinchs de son adversaire a fini par épuiser ce dernier, qui a baissé sa garde lors de la quatrième reprise. Mal lui en a pris. Il n’en fallait pas plus pour que Nassourdine Imavov envoie un magnifique crochet du droit en pleine mâchoire de Jared Cannonier.

L'enchaînement de coups qui a suivi a poussé l'arbitre à arrêter le combat. Ce qui a d’ailleurs provoqué une incompréhension dans le public et le clan de l’Américain, qui s’estimait apte à continuer l'affrontement.

Grâce à son succès, acquis en plus avant la limite, le Français va faire un bond considérable au classement. Il devrait intégrer le top 5 de sa catégorie, et combattre pour la ceinture.

Nassourdine Imavov a été clair en interview d’après-combat : «Tout ce que je veux, c'est la ceinture (...) N'importe qui, n'importe où, n'importe quand», a-t-il lâché. Il veut une revanche contre le champion Sean Strickland, qui l’avait battu sur décision unanime en janvier 2023.

He wants WHO in Paris? @Imavov1 wants the former champ on home turf NEXT! #UFCLouisville pic.twitter.com/1kby3ymCLA

— UFC (@ufc) June 9, 2024