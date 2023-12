Biathlon : un Norvégien exclu de la mass-start pour avoir tiré une balle dans son hôtel

Le Norvégien Sturla Laegreid a été exclu de la mass-start de Lenzerheide (Suisse), ce dimanche (14h45), après avoir tiré une balle dans son hôtel en marge de la 3e étape de la Coupe du monde de biathlon.

Il ne sera pas au départ. Sturla Laegreid a été exclu de la mass-start hommes de Lenzerheide (Suisse), ce dimanche, en clôture de la 3e étape de la Coupe du monde de biathlon. Troisième du classement général, le Norvégien a enfreint les «règles de sécurité», a indiqué l’IBU dans un communiqué. Cette sanction de l’instance internationale a été prise après «un incident de carabine dans l’hôtel de l’équipe norvégienne, où un tir s’est produit pendant un entraînement à sec». Heureusement, cet incident n’a fait aucun blessé.

The International Biathlon Union together with the competition jury for the Men Mass Start at the BMW IBU World Cup Biathlon in Lenzerheide has decided to prohibit Sturla Holm Laegreid from starting in the competition due to a breach of the IBU safety regulations.#biathlon

