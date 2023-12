Tirage au sort des 8es de finale de la Ligue des champions : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Le tirage au sort des 8es de finale de la Ligue des champions 2023-2024, qui concernera le PSG, sera effectué, ce lundi, à partir de 12h à Nyon (Suisse). Il sera à suivre sur les chaînes du Groupe Canal+.

Quel adversaire pour le PSG ? Dernier rescapé français en Ligue des champions, le club de la capitale connaîtra, ce lundi, son adversaire pour les 8es de finale lors du tirage au sort, qui sera effectué à Nyon (Suisse).

Concernant les modalités de ce tirage au sort, les premiers de chaque groupe recevront lors du match retour et seront obligatoirement opposés à une équipe qui a terminé à la 2e place à l’issue de la phase de groupes. Paris, qui a fini à la 2e place de sa poule, peut donc s'attendre à tomber sur un gros morceau. Un club ne peut également affronter ni une équipe de son groupe, ni de son propre pays.

Les matchs allers se joueront les 13 et 14 ainsi que les 20 et 21 février 2024, alors que les matchs retours se disputeront les 5 et 6 ainsi que les 12 et 13 mars 2024. Le tirage au sort des quarts de finale est lui fixé au 15 mars.

Le programme TV

Tirage au sort des 8es de finale de la Ligue des champions



Lundi 18 décembre



A suivre en direct à partir de 12h sur Canal+