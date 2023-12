CAN 2024 : calendrier, TV, palmarès… Tout savoir sur la nouvelle édition de la Coupe d’Afrique des nations

La CAN 2024 se déroule du samedi 13 janvier au dimanche 11 février en Côte d’Ivoire. Calendrier, diffusion TV, palmarès, équipes… Voici tout ce qu’il faut savoir sur la Coupe d’Afrique des nations.

Où et quand se déroule la CAN 2024 ?

La CAN 2024 a lieu du 13 janvier au 11 février 2024 en Côte d’Ivoire. Il s’agira de la 34e édition de la Coupe d’Afrique des nations.

CAN 2024 ou CAN 2023 ?

La Coupe d’Afrique des nations (CAN 2024) devait être disputée initialement durant l’été 2023, mais il a finalement été décidé d’organiser le tournoi en janvier et février 2024 pour éviter la saison des pluies en Côte d’Ivoire. Si la CAF (Confédération africaine de football) a conservé le terme CAN 2023, tout le monde s’accorde à l’appeler CAN 2024 vue qu’elle se dispute en 2024.

Les groupes

Groupe A : Côte d’Ivoire, Nigeria, Guinée équatoriale, Guinée-Bissau

Groupe B : Égypte, Ghana, Cap-Vert, Mozambique

Groupe C : Sénégal, Cameroun, Guinée, Gambie

Groupe D : Algérie, Burkina Faso, Mauritanie, Angola

Groupe E : Tunisie, Mali, Afrique du Sud, Namibie

Groupe F : Maroc, RD Congo, Zambie, Tanzanie

Le calendrier

Le match d’ouverture de la CAN 2024 (Côte d’Ivoire – Guinée-Bissau) aura lieu le samedi 13 janvier. La finale se déroulera le dimanche 11 février.

Le format

Les 24 nations présentes sont réparties en six groupes de quatre. Après la phase de groupes, place à une phase à élimination directe. Les deux premiers de chaque groupe, plus les 4 meilleurs troisièmes, soit 16 équipes, se qualifieront pour les huitièmes de finale. Place ensuite aux quarts de finale, demi-finales et finale. Au total, 52 matchs seront disputés.

Les stades

Stade Alassane Ouattara d’Abidjan (60.000 places)

Stade Félix-Houphouët-Boigny, à Abidjan (45.000 places)

Stade de la Paix, à Bouaké (40.000 places)

Stade Charles-Konan-Banny, à Yamoussoukro (20.000 places)

Stade Amadou Gon Coulibaly, à Korhogo (20.000 places)

Stade Laurent Pokou, à San-Pédro (20.000 places)

Quelle diffusion TV ?

La Coupe d’Afrique des Nations sera diffusée en intégralité sur les antennes de beIN SPORTS (accessible et disponible via MyCanal).

Le palmarès

1957 : Égypte (vainqueur de l’Éthiopie, 4-0)

1959 : République arabe unie, ex-Égypte (termine première du tournoi)

1962 : Éthiopie (vainqueur de l’Égypte, 4-2)

1963 : Ghana (vainqueur du Soudan, 3-0)

1965 : Ghana (vainqueur de la Tunisie, 3-2)

1968 : Congo Kinshasa, ex-RD Congo (vainqueur du Ghana, 1-0)

1970 : Soudan (vainqueur du Ghana, 1-0)

1972 : Congo (vainqueur du Mali, 3-2)

1974 : Zaïre, ex-RD Congo (vainqueur de la Zambie, 2-0)

1976 : Maroc (termine premier du tournoi)

1978 : Ghana (vainqueur de l’Ouganda, 2-0)

1980 : Nigeria (vainqueur de l’Algérie, 3-0)

1982 : Ghana (vainqueur de la Libye, 1-1, 7-6 tab)

1984 : Cameroun (vainqueur du Nigeria, 3-1)

1986 : Égypte (vainqueur du Cameroun, 0-0, 5-4 tab)

1988 : Cameroun (vainqueur du Nigeria, 1-0)

1990 : Algérie (vainqueur du Nigeria, 1-0)

1992 : Côte d’Ivoire (vainqueur du Ghana, 0-0, 11-10 tab)

1994 : Nigeria (vainqueur de la Zambie, 2-1)

1996 : Afrique du Sud (vainqueur de la Tunisie, 2-0)

1998 : Égypte (vainqueur de l’Afrique du Sud, 2-0)

2000 : Cameroun (vainqueur du Nigeria, 2-2, 4-3 tab)

2002 : Cameroun (vainqueur du Sénégal, 0-0, 3-2 tab)

2004 : Tunisie (vainqueur du Maroc, 2-1)

2006 : Egypte (vainqueur de la Côte d’Ivoire, 0-0, 4-2 tab)

2008 : Egypte (vainqueur du Cameroun, 1-0)

2010 : Egypte (vainqueur du Ghana, 1-0)

2012 : Zambie (vainqueur de la Côte d’Ivoire, 0-0, 8-7 tab)

2013 : Nigeria (vainqueur du Burkina Faso, 1-0)

2015 : Côte d’Ivoire (vainqueur du Ghana, 0-0, 9-8 tab)

2017 : Cameroun (vainqueur de l’Égypte, 2-1)

2019 : Algérie (vainqueur du Sénégal, 1-0)

2022 : Sénégal (vainqueur de l'Egypte, 0-0, 4-2 tab)

Les surnoms des équipes

Côte d’Ivoire : les Eléphants

Guinée-Équatoriale : Nzalang Nacional (le Tonnerre national)

Guinée-Bissau : les Lycaons

Nigeria : les Super Eagles (les Super Aigles)

Cap Vert : les Requins Bleus

Egypte : les Pharaons

Ghana : les Black Stars (Etoiles noires)

Mozambique : Os Mambas (les Mambas)

Cameroun : les Lions indomptables

Gambie : les Scorpions

Guinée : le Sily national

Sénégal : Les Lions de la Teranga

Algérie : les Fennecs

Angola : As Palancas Negras (les Antilopes noires)

Burkina Faso : les Etalons

Mauritanie : les Mourabitounes

Mali : les Aigles du Mali

Namibie : Bravo Warriors (Courageux Guerriers)

Afrique du sud : les Bafana Bafana (les garçons)

Tunisie : les Aigles de Carthage

RD Congo : les Léopards

Maroc : les Lions de l’Atlas

Tanzanie : Taifa stars (Etoiles du Pays), Kilimanjaro Stars (Etoiles du Kilimandjaro)

Zambie : Chipolopolos (Boulets de Cuivre)