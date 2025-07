Maroc-Nigeria, finale de la CAN féminine : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

La finale de la CAN, la Coupe d'Afrique féminine aura lieu ce samedi 26 juillet à Rabat, entre le Maroc et le Nigeria.

Qui sera sacrée championne d'Afrique ? La sélection du Maroc et celle du Nigeria s'affrontent samedi 26 juillet en finale de la CAN Féminine 2025 (elle est officiellement nommée 2024 car elle devait se jouer l'an dernier mais a été décalée à cause des JO de Paris).

Dans un Stade olympique de Rabat qui devrait être à huis clos, les Lionnes de l'Atlas de Jorge Vilda (champion du monde avec l’Espagne en 2023) vont tenter de décrocher leur tout premier sacre continental, trois ans leur défaite lors de leur première finale face à l'Afrique du Sud (1-2). Les Marocaines seront emmenées par Ghizlane Chebbak, meilleure buteuse de la compétition (4 réalisations).

En face, les Nigérianes, patronnes du continent, visent le dixième titre de leur histoire, le premier depuis 2018. Elles pourront compter sur Chiamaka Nnadozie, meilleure gardienne de D1Arkema en 2025 avec le Paris FC et qui vient de rejoindre Brighton). Sans oublier les stars Chinwendu Ihezuo et Asisat Oshoala.

Programme TV

Maroc-Nigeria

Finale de la CAN féminine

Samedi 26 juillet

22h (heure française)

La rencontre sera diffusée en France sur beIN SPORTS Max 5