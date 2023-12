Ligue des champions : quel est l’adversaire le plus probable pour le PSG en 8e de finale ?

Le PSG connaîtra l’identité de son adversaire pour les 8es de finale de la Ligue des champions, ce lundi, lors du tirage au sort qui sera effectué à Nyon (Suisse).

Les années vont-elles se suivre et se ressembler pour le PSG ? Pour la 12e saison consécutive, le club de la capitale s’est qualifié pour les 8es de finale de la Ligue des champions au terme d’une phase de groupes mitigée, et terminée à la 2e place derrière le Borussia Dortmund. Ce qui ne laisse augurer rien de très bon pour les hommes de Luis Enrique, qui seront forcément opposés à une équipe qui a terminé à la 1ère place de sa poule. Ils connaîtront l’identité de leur adversaire, ce lundi, lors du tirage au sort qui sera effectué à Nyon (Suisse). Et ils peuvent craindre le pire. Selon les calculs de Julien Guyon, professeur de mathématiques appliquées à l’École des Ponts ParisTech, le Bayern Munich est l’adversaire le plus probable pour le champion de France (17,30%). Comme la saison dernière.

Here are the *correct* #draw #probabilities of the round of 16 of the @UEFA @ChampionsLeague





NEW: play with the draw simulator and use the live probability calculator during the actual draw!https://t.co/M0N6cyyCWZ pic.twitter.com/u8RGRsYW3J — Julien Guyon (@julienguyon1977) December 13, 2023

Il y a un an, le PSG avait 19,46% de chances d’affronter le club allemand et était tombé sur la formation bavaroise. Avec une nouvelle élimination en 8e de finale à la clé. Marquinhos et ses coéquipiers s’étaient inclinés au match aller au Parc des Princes (0-1) et avaient également perdu trois semaines plus tard outre-Rhin (2-0). L’histoire va-t-elle se répéter ? Mais si les Parisiens n’héritent pas du Bayern Munich, ils pourraient être opposés au tenant du titre Manchester City, qui est le 2e adversaire le plus probable (14,75%).

Pour le reste, le PSG a autant de chances d’être confronté à Arsenal, au Real Madrid, à la Real Sociedad, à l’Atlético Madrid et à Barcelone (13,59%), qui sont ses cinq autres adversaires potentiels. Autant de clubs redoutables. Même si Luis Enrique se veut confiant. «Je pense qu’aucune des équipes qui a terminé première de son groupe ne voudra affronter le PSG. On sera beaucoup plus fort en février», a assuré le technicien espagnol. Il le faudra pour espérer aller plus loin dans la compétition.