Dortmund-PSG (1-1) : Paris se qualifie pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions

Le PSG s'est qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions après son match nul sur la pelouse du Borussia Dortmund ce mercredi 13 décembre.

Un ouf de soulagement. Dos au mur avant la rencontre, le PSG a validé son ticket pour les huitièmes de finale de la C1 après son nul à Dortmund (1-1). Les Parisiens (8 points) ont profité de la défaite (2-1) de Newcastle (5 pts) contre Milan (8 pts) à St James' Park, favorable à la qualification du PSG grâce à la différence de buts particulière. Les hommes de Luis Enrique terminent donc deuxièmes de leur poule et affronteront un premier de groupe. Ils connaîtront leur adversaire lundi 18 décembre lors du tirage au sort.

Mais les coéquipiers sont tout de même passés par toutes les émotions dans cette rencontre au Signal Iduna Park. Ils étaient virtuellement éliminés jusqu'à l'égalisation de Milan (1-1, 59e), mais Warren Zaïre-Emery, 17 ans et 280 jours, le plus jeune buteur français en Ligue des champions pendant quelques minutes - avant que George Ilenikhena (17 ans et 119 jours) n’offre la victoire (3-2) au Royal Antwerp contre le FC Barcelone (3-2) -, a égalisé (56e) cinq minutes après le but de Karim Adeyemi (51e), à la suite d'une erreur de relance courte.

du lourd en huitièmes ?

L'essentiel est là, Paris va disputer son 12e huitième de finale consécutf. Le club de la capitale, leader de Ligue 1, va désormais attendre sagement de connaître son adversaire lors du tirage au sort qui aura lieu lundi 18 décembre.

«L'objectif était de terminer à la première place, c'est vrai, a avoué Nasser Al-Khelaïfi au micro de Canal+. Mais c'est bien qu'on puisse se qualifier, la situation était compliquée. On méritait de gagner ce match, on a fait un grand match. On n'a pas marqué malgré de nombreuses tentatives. On a fait le ‘minimum job’, on est content quand même d'être qualifié car ce n'était pas un groupe facile. On est très content de Luis Enrique, qui fait un très bon travail sur notre style de jeu, on veut continuer. Il est très motivé et nous aussi. On a signé avec lui pour un jeu offensif.»

Et en tant que deuxième de poules, le PSG aura fort à faire avec un premier de groupes : Bayern Munich, Arsenal, Real Madrid, Real Sociedad, Atlético de Madrid, Manchester City, FC Barcelone.