Kylian et Ethan Mbappé : qui est le plus jeune à avoir entamé sa carrière professionnelle ?

A même pas 17 ans, Ethan Mbappé a fait ses débuts en professionnel, mercredi soir, lors de la victoire du PSG face à Metz (3-1), quasiment huit ans jour pour jour après son grand frère Kylian.

Il marche sur les traces de son grand frère. A l’aube de ses 17 ans, Ethan Mbappé a fait ses grands débuts en professionnel, mercredi, lors de la victoire du PSG face à Metz en Ligue 1 (3-1). Le jeune milieu de terrain est entré dans les arrêts de jeu à la place de Manuel Ugarte, et a été acclamé par le public du Parc des Princes à chaque fois qu’il touchait le ballon. Au coup de sifflet final, il a évidemment été félicité par Kylian, forcément ravi de jouer quelques minutes son frère, dont il est très proche, le jour de son 25e anniversaire.

neuf jours d'écart seulement

«Il kiffe mais moi encore plus. En tant que grand frère, ça fait extrêmement plaisir. Je ne pensais pas que j’allais vivre un jour spécial comme ça. Mais vraiment, ce match-là, je vais le garder en mémoire. L’entrée d’Ethan surtout. C’est le plus important à mes yeux», s’est réjoui le capitaine de l’équipe de France, auteur d’un doublé contre les Messins.

9 - Ethan Mbappé a disputé hier soir son 1er match au niveau professionnel à 16 ans et 356 jours, 9 jours plus âgé que son frère @KMbappe en décembre 2015 (16 ans et 347 jours). Destins. pic.twitter.com/gkk2mHDx7y — OptaJean (@OptaJean) December 21, 2023

Comme son petit frère, Kylian Mbappé n’avait pas encore 17 ans quand il a joué son premier match en professionnel. C’était il y a un peu plus de huit ans, le 2 décembre 2015, lors d’un déplacement de Monaco à Caen, où il était entré en jeu en fin de match en remplaçant le défenseur portugais Fabio Coentrao. Il avait précisément 16 ans et 347 jours, devenant le plus jeune joueur à évoluer sous le maillot du club de la principauté.

Et Ethan Mbappé n’a pas fait mieux que son frère aîné. Pour neuf jours seulement. Alors qu’il fêtera ses 17 ans le 29 décembre, jour de la reprise de l’entraînement des Parisiens, il a fait ses premiers pas dans le monde professionnel à 16 ans et 356 jours. Ce qui n’a évidemment rien enlevé à son bonheur. En espérant désormais pour lui, que ce match soit le premier d’une longue série et qu’il connaisse une ascension aussi fulgurante que Kylian Mbappé.