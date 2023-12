PSG : Emmanuel Macron loue les prouesses d’un joueur… Et ce n’est pas Kylian Mbappé

Interrogé sur Kylian Mbappé, ce mercredi soir, le président de la République Emmanuel Macron a pourtant mis en valeur un autre joueur du PSG.

Alors que Kylian Mbappé, sous contrat jusqu’en juin prochain avec le PSG, sera libre de signer où il le souhaite à partir du 1er janvier 2024, le chef de l’État a été invité à se prononcer sur l’avenir de l’attaquant français ce mercredi soir sur France 5.

«Je ne suis pas son agent», a rétorqué au journaliste Emmanuel Macron, qui est souvent interrogé sur l’avenir de Kylian Mbappé, avant de poursuivre sur quelques louanges, tout en prenant le soin de lui souhaiter un bon anniversaire (ce 20 décembre, alors que le président de la République célèbre le sien le lendemain). «Kylian Mbappé est un très grand footballeur, a salué le président français. Premièrement, je lui souhaite un très bon anniversaire. Ensuite, c’est un immense sportif. Il a pris le capitanat et porte manifestement cette équipe».

Puis, Emmanuel Macron en poursuivant, c’est finalement arrêté sur un autre joueur du Paris Saint-Germain : Warren Zaïre-Emery.

«En 2024, on a un Euro, que j’espère on va gagner. Après, il (Kylian Mbappé) est au cœur d’une équipe où il y aura de jeunes talents, a détaillé le président. (Warren) Zaïre-Emery est un… S’il y avait un sportif de l’année qui a émergé, parce que Kylian Mbappé aurait pu être celui de l’année d’avant, ou celle d’encore avant, c’est son jeune collègue quand même qui est rentré à 17 ans sous les couleurs de l’équipe de France. Et qui va j’espère jouer à l’Euro et nous faire des merveilles. Lui, c’est une promesse et une prouesse».