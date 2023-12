Arabie saoudite : Al-Ittihad et Karim Benzema surclassés par Al-Nassr et Cristiano Ronaldo (5-2)

Le Portugais Cristiano Ronaldo et Al-Nassr se sont largement imposés face à Al-Ittihad et Karim Benzema (5-2) dans le choc en retard de la 17ᵉ journée de Saudi Pro League, ce mardi 26 décembre.

Le duel de stars de la Saudi Pro League a tourné court. Le champion en titre Al-Ittihad et son capitaine Karim Benzema ont été surclassés à domicile (5-2) par l'Al-Nassr de Cristiano Ronaldo, mardi à Jeddah en match en retard de la 17ᵉ journée du championnat d'Arabie Saoudite.

Critiqué par la presse locale en raison de son manque d’efficacité (9 buts et 5 passes en 15 matchs), Karim Benzema est de nouveau resté muet lors de cette rencontre face à l’un des cadors du championnat. Son ancien coéquipier au Real Madrid, Cristiano Ronaldo, a conforté son statut de meilleur buteur du championnat saoudien grâce à deux buts inscrits sur pénalty (11ᵉ et 68ᵉ minute), les 18ᵉ et 19ᵉ de la saison.

Un doublé qui lui permet également de terminer meilleur buteur de l'année 2023 avec 53 buts, devant Harry Kane et Kylian Mbappé, auteurs de 52 buts, ainsi que Erling Haaland (50 buts).

Le doublé de Cristiano Ronaldo face à Al-Ittihad !





Le Portugais devient le meilleur buteur de 2023, avec 53 buts #SaudiProLeague pic.twitter.com/R1Cw79R5v7 — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) December 26, 2023

L’ancien attaquant de Liverpool, Sadio Mané, s’est également illustré au cours de la rencontre avec un doublé pour Al-Nassr en l’espace d’une dizaine de minutes (75ᵉ et 82ᵉ minute). Du côté d’Al-Ittihad, le Marocain Abderrazak Hamdallah a sauvé l’honneur en inscrivant également un doublé (14ᵉ et 51ᵉ minute).

Al-Nassr en bonne posture au championnat

Avec ce nouveau succès, Al-Nassr conforte sa place de dauphin au championnat et revient à sept longueurs du leader, Al-Hilal, club dans lequel a signé le Brésilien Neymar.

En revanche, tout va mal pour Al-Ittihad : éliminé dès les quarts de finale de la Coupe du monde des clubs, le club de Karim Benzema vient d’enchaîner une troisième défaite consécutive, toutes compétitions confondues et pointe désormais à la 6ᵉ place du championnat, avec 28 points.