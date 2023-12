Arabie saoudite : voitures, montres, congés… les incroyables cadeaux que vont recevoir Cristiano Ronaldo et Karim Benzema

Karim Benzema et Cristiano Ronaldo, anciens coéquipiers et désormais joueurs de la Saudi Pro League, devraient prochainement recevoir des énormes cadeaux, d’après plusieurs sources.

Stars du championnat d’Arabie saoudite, Cristiano Ronaldo et Karim Benzema, respectivement à Al-Nassr et Al-Ittihad, qui vont s’affronter ce mardi d’ailleurs, pourraient être récompensés en ces périodes de fêtes de Noël, selon des informations du Sun.

Parmi ces cadeaux, des voitures. Déjà détenteurs de gros bolides, les deux anciens joueurs du Real Madrid pourraient se voir offrir une Ferrari SF90 Spider, une Bugatti ou encore une Lamborghini.

montres, sacs de luxe…

Les deux anciens coéquipiers devraient aussi recevoir des montres (Jacob et C Bugatti Chiron, qui coûtent la somme énorme de 344.000 euros et les modèles Chopard LUC Lunar qui se vendent environ 60.000 euros) qui ont également été commandées par les clubs saoudiens, ainsi que des forfaits de vacances.

Il y a également eu une commande massive de sacs de luxe Yves Saint Lauren et d'une valise Globe-Trotter vendue au prix de 6.300 euros.

Toujours selon le tabloïd britannique, CR7 et KB9 pourraient même bénéficier de congés très spectaculaires avec des îles privées.